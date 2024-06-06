Шубенков не попал в призёры на «Мемориале Знаменских»

Артём Макаренко выиграл забег на 110 м с барьерами на «Мемориале братьев Знаменских», который проходит в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

Он показал результат 13,48 секунды. Вторым стал Матвей Герасимов (13,59), третьим — белорус Виталий Парахонько (13,76).

У чемпиона мира Сергея Шубенкова четвёртый результат (13,78).

Аксана Гатауллина победила в прыжках с шестом (4,55). Второй стала Полина Кнороз.

Мария Кочанова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту (1,95 м). Наталья Спиридонова стала второй (1,91).

В забеге на 100 м у женщин победу одержала Кристина Макаренко (11,27). В мужском забеге лучшим стал Данила Тен (10,32).

Ранее сообщалось, что Шубенков стал последним на забеге на Неделе лёгкой атлетики.