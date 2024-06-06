RT в Telegram
Подпишись

Шубенков не попал в призёры на «Мемориале Знаменских»

Короткая ссылка
Артём Макаренко выиграл забег на 110 м с барьерами на «Мемориале братьев Знаменских», который проходит в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
Шубенков не попал в призёры на «Мемориале Знаменских»
  • РИА Новости

Он показал результат 13,48 секунды. Вторым стал Матвей Герасимов (13,59), третьим — белорус Виталий Парахонько (13,76).

У чемпиона мира Сергея Шубенкова четвёртый результат (13,78).

Аксана Гатауллина победила в прыжках с шестом (4,55). Второй стала Полина Кнороз.

Мария Кочанова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту (1,95 м). Наталья Спиридонова стала второй (1,91).

В забеге на 100 м у женщин победу одержала Кристина Макаренко (11,27). В мужском забеге лучшим стал Данила Тен (10,32).

Ранее сообщалось, что Шубенков стал последним на забеге на Неделе лёгкой атлетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить