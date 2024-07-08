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Получившему травму легкоатлету Чермошанскому сделали операцию

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Российская бегунья Елизавета Чермошанская рассказала о состоянии своего мужа Артёма.

«Операцию сделали, перелома нет. Вывих вправили. Конечно, сейчас большой вопрос по всем связкам, мы пока ответить на него не можем, так как МРТ будет завтра.

Артём безумно благодарен вам за поддержку. Спасибо каждому. Буду держать вас в курсе. Спасибо лично от меня», — написала Елизавета в соцсетях.

Чермошанский получил травму ноги после прыжка в длину на Кубке России по лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Кнороз стала второй в прыжках с шестом на Кубке России в Чебоксарах.

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