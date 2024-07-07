Шедевр Драгуна, травма Онопко и сейвы Нигматуллина: Россия по пенальти обыграла Белоруссию в ретроматче легенд

В Минске прошёл матч между легендами сборных России и Белоруссии по футболу. На красивый гол Станислава Драгуна гости ответили точным ударом Андрея Каряки с 11-метрового, после чего взяли верх в серии пенальти. Помимо прочего, встреча запомнилась невероятными сейвами Руслана Нигматуллина, прорывами Юрия Жиркова и Андрея Аршавина, а также травмами Алексея Смертина и Виктора Онопко.

В прошлом году Российский футбольный союз провёл четыре ретроматча в рамках проекта «Лига легенд». В мае состоялась встреча, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве и 100-летию волгоградского общества «Динамо», месяц спустя — матч к 15-й годовщине триумфа «Зенита» в Кубке УЕФА и завоевания сборной бронзовых медалей Евро-2008. А в сентябре и ноябре прошли ещё две игры. Первая была посвящена памяти прославленного хавбека Ильи Цымбаларя, а вторая — историческому «золотому» противостоянию между ЦСКА и «Локомотивом» в 2002 году. И на этом было решено не останавливаться.

На этот раз РФС и Белорусская федерация футбола устроили матч между легендами национальных команд в Минске, а повод был более чем значимый — 80-летие освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Принять участие в выставочном противостоянии согласились многие звёзды, включая Андрея Аршавина, Сергея Гуренко, Виктора Онопко, Сергея Корниленко, Дмитрия Аленичева и Алексея Смертина, а руководить коллективами предстояло мэтрам тренерского цеха. Сборную хозяев возглавили Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев, а гостей — Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

«Мне звонили знакомые, спрашивали билеты. Перед матчами главной сборной Беларуси обычно не звонят. Конечно, такие встречи необходимо проводить и в Минске, и в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Люди помнят всё хорошее, что происходило раньше», — заявил Байдачный на официальной пресс-конференции.

В свою очередь, Сёмин поблагодарил за организацию встречи и отметил, как важно не забывать историю общего, советского футбола, а Газзаев назвал это событие большим праздником.

«Очень хочется всех порадовать. Белорусы и русские — братские народы, которые всегда в самые трудные времена оказывали друг другу всестороннюю поддержку», — подчеркнул специалист.

Однако исключительно противостоянием на футбольном поле программа мероприятия не ограничивалась. За несколько часов до игры спортсмены посетили мемориал в уничтоженной деревне Хатынь, сожжённой в годы Великой Отечественной войны. Участники встречи возложили цветы и посетили небольшую экскурсию, после чего отправились на национальный олимпийский стадион «Динамо».

Помимо выступления известных музыкальных исполнителей, началу матча предшествовала минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны, а символический удар по мячу нанёс Фёдор Сергеевич Фещенко, участвовавший в операции по освобождению Белоруссии «Багратион». Ветеран очень уверенно справился с возложенной на него задачей, вызвав овации как со стороны заполнивших трибуны болельщиков, так и самих игроков.

Матч проходил в усечённом формате. Каждый тайм был рассчитан на 35 минут, а в случае ничейного результата оппонентам предстояло выявить сильнейшего в серии пенальти — довольно нетипично для товарищеских встреч. Но хозяева явно не намерены были следовать примеру Англии и Швейцарии на Евро-2024 и доводить дело до лотереи. Они с первых минут пошли вперёд и принялись осаждать штрафную соперника, поражая как своей нацеленностью на ворота, так и работоспособностью. Виталий Булыга в стиле Арьена Роббена бил после смещения с фланга, а Максим Ромащенко пластался в подкате в попытке не упустить мяч за боковую линию. Но главным героем первого тайма стал другой игрок, в своё время засветившийся как в московском «Динамо», так и в «Крыльях Советов».

На 16-й минуте Белоруссия провела очередную атаку, в ходе которой экс-форвард «Гамбурга» Вячеслав Глеб исполнил подачу. Та вышла не самой точной, но на подборе здорово сработал Эрик Яхимович, отпасовавший Станиславу Драгуну. А тот феноменальным ударом из-за пределов штрафной послал мяч аккурат под перекладину. Габулов спасти не сумел.

Лишь после этого россияне начали понемногу просыпаться и перехватывать инициативу, а ближе к концу отрезка плотно обосновались на чужой половине поля. И эпизодами команда стала напоминать «красную фурию» — настолько безраздельно владела мячом. Также стали понемногу возникать моменты. Передачу от партнёра в убойной позиции получил Егор Титов, но нанести удар ему не дали, со стандарта опасно пробил Алан Дзагоев, а Юрий Жирков сотряс штангу. Но застать врасплох Александра Сулиму так и не удалось, вследствие чего подопечные Газзаева и Сёмина отправились на перерыв в статусе догоняющих.

Во втором тайме Россия продолжила давить, но Белоруссия хоть и редко, но отвечала опасными контрвыпадами. И сменившему Габулова на позиции первого номера Руслану Нигматуллину пришлось творить чудеса в рамке. В шикарном прыжке он парировал удар Дмитрия Молоша метров с 30 и подтвердил, что по-прежнему пребывает в отличной форме.

Тем временем у гостей на авансцену вышел Юрий Жирков, всего полтора года назад объявивший о завершении карьеры. Его прострел чуть было не замкнул в падении Смертин, после его передачи в ближний угол метил Аршавин. Более того, Юрий мог даже заработать пенальти, но арбитр не заметил явный фол на нём со стороны Сергея Ясковича. Однако главным событием первых 15 минут второго тайма стала вынужденная замена Онопко. Капитан неудачно приземлился после столкновения с Владимиром Гранатом и покинул поле, передав повязку Титову. Возможно, именно отсутствие защитника привело к возникновению острой атаки хозяев. Булыга вывел Вячеслава Глеба один на один с Нигматуллиным, но голкипер вновь сотворил чудо.

Это лишь раззадорило россиян, продолживших давить. И пусть Аршавин реализовать ни один из своих моментов не сумел, именно его действия спровоцировали назначение 11-метрового. Пасом он нашёл в штрафной Андрея Каряку, которого смогли остановить лишь с помощью фола. Сам пострадавший подошёл к точке и легко переиграл вратаря, восстановив паритет.

В основное время голов забито больше не было, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Для россиян она началась неудачно: Аршавин не попал в угол и поставил сборную в непростую ситуацию, но великолепный Нигматуллин парировал удар Молоша, а потом не позволил отскочившему мячу пересечь ленточку. Следующие восемь попыток пришлись в цель, и лотерею пришлось ненадолго продлить.

В этот момент произошла настоящая драма. Сулима угадал и почти парировал выстрел Романа Шишкина, но мяч предательски прошёл под ним. А потом «по воробьям» зарядил бывший хавбек «Ростова» Тимофей Калачёв. И фактически принёс России победу над Белоруссией.