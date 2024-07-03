«Попытки найти мотивацию»: фигурист Ангелопол расстался с Шинкаренко и третий раз за год остался без партнёрши

Валерий Ангелопол и Александра Шинкаренко объявили о прекращении существования их танцевального дуэта. Фигуристы тренировались под руководством Натальи Линичук в «Ангелах Плющенко». По утверждению партнёрши, решение о разрыве стало для неё неожиданностью. Татьяна Тарасова резко раскритиковала юношу за частую смену партнёрш, а Елена Вайцеховская увидела в этом попытку найти мотивацию в непростых условиях, в которых оказался российский спорт.

«Красивая могла бы получиться история»

Фигурист Валерий Ангелопол менее чем за год расстался с третьей партнёршей. Его спортивная история с Александрой Шинкаренко завершилась, так толком и не начавшись. Дуэт просуществовал всего полгода и не вышел ни на одни соревнования, хотя на него возлагались большие надежды — ребята даже были включены в основной состав сборной Москвы на грядущий сезон. Поэтому новость о распаде пары стала всё-таки неожиданной даже с учётом бэкграунда Ангелопола, который расстался сначала с Василисой Кагановской, а потом с Ариной Ушаковой. Причём, как выяснилось, даже для самой юной партнёрши фигуриста такой поворот событий стал неприятным сюрпризом.

«Красивая могла бы получиться история… Мне безумно жаль, что ситуация повернулась именно так и всё вот так быстро закончилось. Распад дуэта не был обоюдным решением, и это стало для меня абсолютным шоком. Валера предложил мне встать в пару в один из самых трудных моментов моей жизни, я поверила его горящим глазам и желанию доказать миру, на что он ещё способен. Но во время работы начали возникать трудности, к которым он оказался не готов. Я в нас верила и была готова бороться до конца», — написала в социальной сети Шинкаренко.

Ангелопол, в свою очередь, ответил трогательным постом, который, правда, всё же не прояснил, что за сложности встали на пути спортсменов. Он только отметил, что всевозможные предположения, как то несовпадение антропометрических параметров, травмы или контракты, не имеют отношения к делу. Не было и личного конфликта между партнёрами. Валерий тепло поблагодарил Александру за время совместной работы.

«Спасибо тебе за твою смелость, ты ведь не побоялась встать со мной в пару, несмотря на все рассказы обо мне и сложности! Ты очень отважная! Но трудности оказались сильнее, чем мы задумали. И кто бы что ни говорил, сейчас я не в силах это изменить. Меньше всего на свете я бы хотел навредить тебе и твоей карьере. Иногда, чтобы сохранить что-то, надо просто отойти в сторону и не мешать. Кто-то скажет: надо было думать раньше! Возможно. Но иногда желание и отвага пересиливают все преграды. Жаль, что в этот раз не получилось. Слишком сильны были обстоятельства. Мы действительно очень старались», — написал фигурист.

От восхищения к скандалам

Ангелопол далеко не первый раз оказывается в центре внимания общественности. В сезоне-2022/23, выступая вместе с Василисой Кагановской, он произвёл фурор в рамках Гран-при России. Дуэт, тренировавшийся под руководством Анжелики Крыловой, поразил многих красотой и качеством катания, а также оригинальностью постановок. Они выиграли финал серии, но летом объявили о расставании. Тогда Кагановская обвинила партнёра в том, что он потребовал подписать контракт, по которому она должна была «взять его на полное обеспечение». А по утверждению матери Ангелопола, финансовые условия в этом договоре были вторичными, а главной целью стояло закрепление ответственности за некое нарушение «деловой этики» во взаимоотношениях фигуристов.

Крылова в этом конфликте встала на сторону девушки, которая осталась в её группе и впоследствии нашла нового партнёра в лице Максима Некрасова. Ангелопол же некоторое время оставался в подвешенном состоянии. По слухам, никто из действующих отечественных тренеров не брался с ним работать из-за сложного характера спортсмена. На риск пошла лишь Наталья Линичук, не так давно приехавшая из США и пытавшаяся вернуться на тренерскую стезю на родине.

Оба нашли своё пристанище в «Ангелах Плющенко». Сначала Валерий встал в пару с Ариной Ушаковой, возобновившей ради этого спортивную карьеру, но попытка оказалась неудачной. Спустя пару месяцев фигуристы объявили о прекращении сотрудничества, так как не подошли друг другу на льду. И лишь в самом конце прошлого года прозвучало имя новой партнёрши — 17-летней Шинкаренко.

Причины разрыва

Некоторые эксперты поспешили списать новое расставание на вздорный характер Ангелопола. Так, Наталья Бестемьянова назвала Валерия «довольно взбалмошным», а Татьяна Тарасова — и вовсе, не стесняясь в выражениях, «нездоровым». Александр Энберт, в свою очередь, попытался оправдать молодого коллегу, который, по его мнению, просто «ищет своего человека».

«Наверное, лучше сразу закончить с партнёршей, если не получается, чем закончить через два года. Случись это с другой парой из танцев, было бы меньше внимания», — отметил серебряный призёр командного турнира ОИ-2018.

По сообщению инсайдера Влада Жукова, проблема заключалась в отсутствии взаимопонимания с тренером Натальей Линичук. Фигуристы хотели к себе большего внимания в первую очередь при работе на льду, но прославленный тренер, как утверждается, не работает на коньках. Поначалу к тренировкам Ангелопола и Шинкаренко привлекали Максима Ставийского и Албену Денкову, но это сотрудничество не переросло в постоянное.

«Нам с Албеной всё же сложно перестроиться на постоянную тренерскую работу, потому что она тебя целиком забирает. Ну и мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнёрские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчинённые. Ничего страшного, спокойно разошлись», — говорил Ставийский.

Гипотеза недостатка внимания и, следовательно, сомнительных перспектив в части достижения высоких результатов представляется наиболее вероятной с учётом амбициозности и неуступчивости Ангелопола. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, нынешняя ситуация — это история об отчаянных попытках найти мотивацию.

«Павлины», знаете ли, тоже этого желания не лишены. И может быть, неосознанное отчаяние от невозможности повернуть время вспять. Туда, где были и мотивация, и прекрасная партнёрша, и очень творческий, невероятно профессиональный и требовательный тренер. Где все были заряжены на максимальный результат, причём он казался таким близким, что это постоянно подогревало желание поскорее его достичь. Ну да, не получилось, так бывает. Иногда и более прочные конструкции рушатся от единственного неосторожного движения. Хотя лично мне до сих пор жаль», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

По её мнению, на метания Валерия влияет эпопея с допуском россиян к Олимпиаде в Париже. Она обрисовала наглядный алгоритм, который с большой вероятностью будет иметь место и через два года.

«Наверняка кто-то из российских атлетов сможет поехать на зимние Игры в нейтральном статусе, но с такой же вероятностью можно предполагать, что реально сильных людей МОК всеми силами будет пытаться отсечь. Плюс минимальные квоты на всех потенциально возможных турнирах. Плюс отсутствие тренера, способного с учётом всего перечисленного заразить подопечных желанием свернуть горы. Наталья Линичук? Уже понятно, что нет. Ей бы самой найти мотивацию продолжать биться за профессиональное выживание в мире, который оказался совсем не таким, как она себе представляла, вернувшись из Америки», — уверена Вайцеховская.

Поэтому, по мнению олимпийской чемпионки, частная ситуация Ангелопола отражает куда более глобальную проблему всего российского спорта.

«Можно сколько угодно тешить себя иллюзией, что фигурное катание продолжает развиваться, а количество интересных турниров (как и призовых денег) — расти, но, по сути, то, что происходит сейчас, — это монетизация всего того, что есть. Пока есть имена, пока они на слуху, надо этим пользоваться — нормальный бизнес-подход к скоропортящемуся «товару». Ангелопол же в этом контексте вообще лишний. Он всего лишь ноунейм, фигурист без будущего, каких сейчас множество. И совершенно не имеет значения, с кем он катается и какой у него при этом характер», — заключила обозреватель RT.