Распалась танцевальная пара Ушакова — Ангелопол

Российская фигуристка Арина Ушакова сообщила, что их дуэт с Валерием Ангелополом распался.

«Пары Ушакова — Ангелопол больше не существует. Спасибо всем большое за оказанную поддержку всё это время. Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше», — написала Ушакова в социальных сетях.

В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

17 ноября Плющенко объявил о присоединении фигуристов Ангелопола и Ушаковой к его группе.

Ранее Ангелопол рассказал, как боялся выйти из дома из-за буллинга.