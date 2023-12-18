Фигурист Ангелопол рассказал, как боялся выйти из дома из-за буллинга

Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в паре с Василисой Кагановской, рассказал, как справился с обвинениями бывшей партнёрши.

«Какое-то время не выходил из дома — боялся. Друг у меня остался жить на пару дней. Родители заставляли выключить телефон. Когда начинаешь это читать — забываешь, где находишься, загоняешь себя», — цитирует фигуриста «СЭ».

Он также добавил, что ему бывшие фанаты присылали на карту по 50 копеек, постоянно звонили и отправляли странные смс.

В августе стало известно о распаде пары Кагановская — Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России. Девушка обвинила партнёра в том, что он заставлял её содержать его.

Ранее сообщалось, что Ангелопол приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой.