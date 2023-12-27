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Вайцеховская считает, что Ангелопол и Кагановская должны воссоединиться

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на новость о распаде танцевальной пары Валерий Ангелопол — Арина Ушакова.
Вайцеховская считает, что Ангелопол и Кагановская должны воссоединиться
  • РИА Новости

«Даже интересно: после всех не всегда объяснимых рокировок, распадов, полураспадов и прочих перемещений в пространстве российских танцев на льду найдётся хотя бы один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу текущего сезона снова окажутся в паре?

Если что, это не инсайд, а элементарный здравый смысл. Самый короткий путь к реальному результату — однозначно. И уже этот плюс перекрывает все возможные минусы. Если, опять же, думать о результате. А если с таким талантом о нём не думать — то зачем тогда вообще танцевать? Ну и партнёры, безусловно, друг друга стоят», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Ангелопол, тренировавшийся с Ушаковой, сообщил, что они с партнёршей не сошлись стилями.

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