Небольшое утешение: Кучеров дважды проиграл Маккиннону, но единогласно вошёл в символическую сборную сезона НХЛ

Никита Кучеров не смог второй раз в карьере завоевать три индивидуальные награды по итогам сезона НХЛ. Лучший бомбардир регулярного чемпионата финишировал на втором месте в голосованиях за «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», уступив канадцу Натану Маккиннону. При этом российский форвард «Тампа-Бэй» был единогласно включён в символическую сборную турнира, где компанию ему составил Артемий Панарин. А Сергей Бобровский впервые с 2017 года вошёл в тройку финалистов гонки за «Везина Трофи».

Минувший сезон в Национальной хоккейной лиге вышел крайне интересным и богатым на события, в том числе с участием россиян. Артемий Панарин и Игорь Шестёркин помогли «Рейнджерс» впервые с 2014 года выиграть Президентский кубок, а Сергей Бобровский при поддержке Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова впервые поднял над головой Кубок Стэнли. При этом ещё одним героем стал Никита Кучеров. Лидер «Тампа-Бэй» набрал феноменальные 144 очка в регулярном чемпионате и во второй раз в карьере завоевал «Арт Росс Трофи», а по итогам ежегодной церемонии вручения наград НХЛ мог захватить ещё парочку призов.

Речь идёт о «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», которые вручаются лучшему хоккеисту лиги в соревновательном году. Но если в первом случае «внёсшего самый большой вклад в успехи своей команды» спортсмена определяют журналисты, то во втором — Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA). И за последние восемь лет было лишь два случая, когда приз получал не тот, кто записал на свой счёт больше всех голов и передач по итогам регулярки. И это могло вселять надежду в сердца фанатов российского форварда «Лайтнинг».

В какой-то мере исключительными стали 2018-й и 2022-й. В первом случае «Арт Росс» и «Тед Линдсей» достались неудержимому Коннору Макдэвиду, настрелявшему аж 108 очков за чемпионат. Правда, это не помогло его «Эдмонтону» даже попасть в число 16 сильнейших на Западе. «Харт» же во многом неожиданно отошёл Тэйлору Холлу, который ограничился лишь 93 (39 + 54) баллами и стал лишь шестым в гонке бомбардиров, а в списке снайперов и ассистентов не вошёл даже в верхнюю десятку.

Четыре года спустя вновь прокатили не кого-нибудь, а Макдэвида. На этот раз он разразился уже 44 голами и 79 пасами, вновь финишировав первым в гонке самых результативных хоккеистов НХЛ, но забрал лишь «Арт Росс», в то время как два других приза попали в руки Остона Мэттьюса — первого американца со времён Патрика Кейна, совершившего подобное. И если по общему числу очков (106) он уступил главной звезде «Эдмонтона», то по заброшенным шайбам превзошёл (60) и попутно добавил в свою коллекцию «Морис Ришар Трофи».

Как бы ни было обидно, на этот раз та же судьба ждала Кучерова. Несмотря на фантастические индивидуальные показатели и тот факт, что он фактически в одиночку затащил переживающую крайне непростые времена «Тампу» в плей-офф, собрать необходимое количество голосов россиянин не смог. Натан Маккиннон стал лауреатом в обеих номинациях и вписал своё имя в историю как НХЛ, так и «Колорадо». Ведь ранее лишь легендарному Джо Сакику удавалось брать и «Харт», и «Тед Линдсей» по итогам одного соревновательного года.

При этом в голосовании за первую из наград Маккиннон победил с более чем солидным отрывом. В общей сложности он набрал 1740 баллов и получил 137 первых мест из 194 возможных. Для сравнения, расположившегося на второй строчке Кучерова на лидирующую позицию поставили лишь 50 раз, а очков в его активе оказалось более чем на четверть меньше — 1269. Макдэвид и вовсе внушительной конкуренции не составил (845), а также не пробился даже в топ-3 сильнейших хоккеистов по версии NHLPA. Тройку замкнул всё тот же Мэттьюс, в третий раз завоевавший «Морис Ришар Трофи», а вторым в голосовании вновь стал Никита.

Можно ли согласиться с таким исходом? Безусловно, принижать достижения Маккиннона невозможно, ведь он не только наколотил аж 140 (51 + 89) очков и переписал все личные рекорды, но и стал первым в чемпионате по результативным действиям в равных составах и количеству встреч с двумя и более баллами. Кроме того, он ни разу не покинул лёд без гола или передачи в 35 домашних матчах подряд, но достиг всего этого в куда более сильной команде, чем Кучеров. Всё же рядом с ним находились такие великолепные партнёры, как Микко Рантанен и Кейл Макар, а временами помогал и Валерий Ничушкин. Конечно, если не был занят борьбой со своими «демонами».

Что касается Кучерова, то небольшой компенсацией для него стало включение в первую символическую сборную сезона. Причём правый нападающий «Лайтнинг» был выбран единогласно (187 из 187), чего не происходило с 2002 года. Тогда такой же чести удостоился его коллега по амплуа Джером Игинла. Правда, это не сильно воодушевило Никиту, ввиду чего он вновь неохотно общался с журналистами. Компанию ему составили голкипер Коннор Хеллебайк, защитники Куинн Хьюз и Роман Йоси, а также Маккиннон и Панарин. Кстати, кандидатура Артемия на позиции левого форварда тоже практически не вызвала возражений, а не за него проголосовали лишь двое респондентов. И это неудивительно, ведь в гонке за «Харт Трофи» он финишировал пятым.

Оценили успехи и Петра Кочеткова. В споре за «Колдер Трофи» вратарь «Каролины» занял четвёртую строчку, пропустив вперёд Люка Хьюза из «Нью-Джерси» и Брока Фэйбера из «Миннесоты», а также лауреата в лице нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда. Но при этом вошёл в пятёрку лучших новичков. На место в ней претендовал и здорово проявивший себя в составе «Коламбуса» Дмитрий Воронков, но ограничился лишь одним голосом.

Без наград остались россияне и в других категориях, при этом отечественные защитники в третий раз за четыре года не набрали ни одного балла. Трофей же достался Куинну Хьюзу, который не только настрелял 92 (17 + 75) очка, но и завершил первенство с фантастическим показателем полезности («+38»). Среди его коллег по амплуа лучше были лишь Маттиас Экхольм («+44»), Дилан Демело («+46») и Густав Форслинг («+56»).

Зато третьим в гонке за «Везину» стал Бобровский, хотя с момента своего триумфа в 2017-м он ни разу не входил даже в верхнюю пятёрку. Да, навязать борьбу Хеллебайку не вышло. На первое место вратаря «Виннипега» поставили 31 из 32 респондентов, что обеспечило ему итоговую сумму 158 баллов. У Тэтчера Демко из «Ванкувера» на 88 меньше, у Сергея — аж на 118. Но тем примечательнее, что именно россиянин оказался единственным, кого также поставили во главу списка. А это о чём-то да говорит. Как и присутствие в топ-9 ещё двух российских спортсменов — Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина.