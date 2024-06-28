В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ
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- © L.E. Baskow
«Проявите уважение к фанатам, которые поддерживают вас и платят деньги, чтобы посмотреть на вас, что позволяет вам зарабатывать миллионы в год. Стыдно!» — написал Пил в соцсетях.
Россиянин отвечал на вопросы журналистов неохотно и односложно.
Напомним, что Кучеров провёл 151 игру в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 151 балл.
Ранее сообщалось, что Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.