В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

Бывший арбитр НХЛ Тим Пил высказался о поведении нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград.

«Проявите уважение к фанатам, которые поддерживают вас и платят деньги, чтобы посмотреть на вас, что позволяет вам зарабатывать миллионы в год. Стыдно!» — написал Пил в соцсетях.

Россиянин отвечал на вопросы журналистов неохотно и односложно.

Напомним, что Кучеров провёл 151 игру в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 151 балл.

Ранее сообщалось, что Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.