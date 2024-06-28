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В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

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Бывший арбитр НХЛ Тим Пил высказался о поведении нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград.
В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ
  • AP
  • © L.E. Baskow

«Проявите уважение к фанатам, которые поддерживают вас и платят деньги, чтобы посмотреть на вас, что позволяет вам зарабатывать миллионы в год. Стыдно!» — написал Пил в соцсетях.

Россиянин отвечал на вопросы журналистов неохотно и односложно.

Напомним, что Кучеров провёл 151 игру в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 151 балл.

Ранее сообщалось, что Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.

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