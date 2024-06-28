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Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала две символические сборные лучших игроков сезона в лиге.
Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ
  • AP

В первую команду вошли сразу два российских игрока — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На счету Панарина 98 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых он набрал 135 очков. Кучеров провёл 151 игру и заработал 151 балл.

Напомним, победителем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз», который в финальной серии обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4-3.

Ранее сообщалось, что хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли девятый сезон подряд.

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