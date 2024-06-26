RT в Telegram
Подпишись

«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал хоккейной славы

Короткая ссылка
Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» поздравил россиянина Павла Дацюка с введением в Зал хоккейной славы.
«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал хоккейной славы
  • Gettyimages.ru

«Поздравляем Павла с этой чрезвычайно заслуженной честью! Мастерство Павла сделало его одним из лучших игроков всех времён. Трудовая этика и конкурентоспособность отличали Павла. Он по праву займёт своё место среди великих хоккеистов», — приводит слова исполнительного вице‑президента и генерального менеджера клуба Стива Айзермана пресс-служба.

Россиянин защищал цвета «Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. За весь заокеанский этап карьеры Дацюк набрал 918 (314 + 604) очков по системе «гол + пас». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее американский хоккеист назвал Дацюка волшебником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить