«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал хоккейной славы

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» поздравил россиянина Павла Дацюка с введением в Зал хоккейной славы.

«Поздравляем Павла с этой чрезвычайно заслуженной честью! Мастерство Павла сделало его одним из лучших игроков всех времён. Трудовая этика и конкурентоспособность отличали Павла. Он по праву займёт своё место среди великих хоккеистов», — приводит слова исполнительного вице‑президента и генерального менеджера клуба Стива Айзермана пресс-служба.

Россиянин защищал цвета «Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. За весь заокеанский этап карьеры Дацюк набрал 918 (314 + 604) очков по системе «гол + пас». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее американский хоккеист назвал Дацюка волшебником.