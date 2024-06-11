«Сможет отобраться на Олимпийские игры»: теннисистка Аванесян сменит гражданство и начнёт выступать за Армению

Элина Аванесян в ближайшем будущем может начать выступать под флагом Армении. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По его словам, в настоящий момент теннисистка проходит процедуру смены гражданства. Сама спортсменка пару месяцев назад говорила, что не думает об этом, хотя её отец и не исключал такого развития событий. По мнению Андрея Чеснокова, в лице 21-летней спортсменки Россия потеряла перспективную теннисистку, а Анна Дмитриева, напротив, не считает её уход большой потерей.

Российские теннисисты редко решаются на смену спортивного гражданства, поскольку, в отличие от представителей других видов спорта, не отстранены от международных соревнований. Однако Элина Аванесян неожиданно пошла на такой шаг. В ближайшее время ожидается официальное объявление о её выступлении за Армению.

«Да, она выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждём, когда она получит гражданство, чтобы всё было официально», — цитирует Armenpress заместителя министра образования, науки, культуры и спорта страны Карена Гилояна.

Удивительно, что сама девушка ещё в апреле давала вполне чёткий ответ на соответствующий вопрос.

«Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается», — заверяла она в интервью «Спорт-Экспрессу».

А вот отец 74-й ракетки планеты Арарат Аванесян положительно оценивал смену гражданства.

«К сожалению, в мире не так спокойно, как хотелось бы, и всё это сказывается на спорте тоже. Конечно, было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама. Если она захочет — мы поддержим», — отмечал он.

Теннисистка родилась в 2002-м в Пятигорске, куда её семья переехала десятью годами ранее из Нагорного Карабаха. Там же она стала тренироваться. При этом девочка никогда не теряла связи с родиной.

«Армению мы посещали много раз с семьёй, также ездили в Карабах показать детям родину. Будучи юниором, Элина играла в Ереване множество соревнований серии ITF, в которых выиграла четырежды, брала первые и вторые места. У нас дома стоят четыре кубка президента, которыми мы особенно гордимся», — вспоминал отец Аванесян.

В подростковом возрасте она перебралась в Москву, когда её пригласили в юниорскую сборную страны, а позже уехала в Испанию, где стартовала профессиональная карьера.

В 2019-м юная Элина выиграла турнир серии ITF c призовым фондом $15 тыс. в Шымкенте, а спустя два года дважды первенствовала в Каире и на Reinert Open в Германии. Юная спортсменка постепенно набирала необходимые очки для продвижения в рейтинге WTA. В 2022-м она добралась до четвертьфинала в Боготе и дебютировала на US Open.

Прорыв произошёл в 2023-м. Конечно, больше всего запомнилась сенсационная поступь на «Ролан Гаррос». Аванесян потерпела поражение в решающем противостоянии квалификации, но попала в основную сетку на правах лаки-лузера. Там она с ходу выбила олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, а затем поочерёдно прошла Леолию Жанжан и Клару Таусон. Остановить Элину сумела только Каролина Мухова. Попутно Аванесян стала первым за 30 лет лаки-лузером, добравшимся до второй недели ТБШ.

Также она вышла в четвертьфинал в Берлине, Будапеште и Лозанне и выиграла соревнования в Висбадене. Всё это дало повод номинировать её на премию WTA «Новичок года».

А в феврале 2024-го она поднялась на высшее в карьере 60-е место в мировом рейтинге. Помимо этого, снова удалось ярко проявить себя на ТБШ. На Australian Open Элина выбила из борьбы восьмую ракетку планеты Марию Саккари. На «Ролан Гаррос» она повторила прошлогоднее достижение, причём в том числе одержала победу над Чжэн Циньвэнь. Чуть ранее, в Майами, Аванесян взяла верх над ещё одной представительницей топ-10, Онс Жабер.

«Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти встречи, которые мне удалось выиграть у топ-соперников, я играла вообще не думая. Просто верила, что всё возможно, и боролась до конца», — объясняла спортсменка.

Во Франции она уступила только будущей финалистке Ясмин Паолини. Причём стартовый сет остался за Элиной, но в двух последующих она взяла всего один гейм. Однако Аванесян всё равно выступила лучше других соотечественниц, если не брать в расчёт Мирру Андрееву.

На первый взгляд, в смене ею спортивного гражданства нет ничего страшного, ведь на данный момент Элина является только 11-й ракеткой страны. Однако за последние два года она доказала, что обладает большим талантом. Для Армении же это вовсе находка, ведь в рейтинге WTA сейчас нет ни одной представительницы этого государства.

Однако в целом смена россиянами спортивного гражданства в теннисе в последнее время — большая редкость. Например, с лета 2023-го за Францию выступает появившаяся на свет в Московской области Варвара Грачёва. Но это сюрпризом не стало, поскольку она в 14 лет переехала в Германию, а в 16 — пополнила ряды академии Elite Tennis Center в Каннах, созданной финалистом парного US Open 1997 Жаном-Рене Лиснаром. В настоящий момент главным тренером Варвары является как раз Лиснар.

Более того, по её признанию, большую часть штаба составляют его соотечественники. Помимо этого, спортсменка, как уже отмечалось, постоянно находится в этой стране и выучила язык, что помогло ей сдать необходимые экзамены.

Смена гражданства Аванесян вызвала на родине спокойную реакцию. Так, известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков считает, что в будущем она могла бы проявить себя.

«Я видел матчи Элины, она мне понравилась. У неё хорошие перспективы. Да, это потеря. Всегда грустно, когда теннисисты меняют гражданство, взять того же Шевченко. Армения получит хорошую теннисистку, я буду очень рад за них», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

А вот известный комментатор Анна Дмитриева, напротив, не увидела в произошедшем ничего страшного.

«Она хорошая теннисистка, но погоды не делает. После смены гражданства Элина сможет отобраться на Олимпийские игры. Сейчас же она не входит в первую четвёрку наших игроков, поэтому вне зависимости от того, за какую страну выступает, не смогла бы стартовать в Париже. У Аванесян папа — армянин, мама — армянка, её всегда поддерживает огромная диаспора местных болельщиков, которые приходят на её матчи, обласкивают, уделяют внимание. Поэтому, думаю, Элина вполне закономерно может выступать за эту страну», — рассказала Дмитриева в интервью «Советскому спорту».