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Аванесян получила травму во время матча с Серрано и завершила выступление в Рабате

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Российская теннисистка Элина Аванесян получила травму и не смогла продолжить матч первого круга турнира в Рабате (Марокко).
Аванесян получила травму во время матча с Серрано и завершила выступление в Рабате
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В матче за выход во второй круг Аванесян выиграла первый сет со счётом 6:3, но уступила во втором колумбийке Марие-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6.

В третьем гейме Элина проиграла два гейма на своей подаче подряд и при счёте 4:0 в пользу соперницы снялась с поединка из-за травмы.

Следующий матч Коллинз проведёт с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).

Ранее Карацев проиграл Коболли в первом круге турнира в Женеве.

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