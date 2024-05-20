Аванесян получила травму во время матча с Серрано и завершила выступление в Рабате
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
В матче за выход во второй круг Аванесян выиграла первый сет со счётом 6:3, но уступила во втором колумбийке Марие-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6.
В третьем гейме Элина проиграла два гейма на своей подаче подряд и при счёте 4:0 в пользу соперницы снялась с поединка из-за травмы.
Следующий матч Коллинз проведёт с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).
Ранее Карацев проиграл Коболли в первом круге турнира в Женеве.