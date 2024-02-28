Невероятная стабильность: Бобровский установил рекорд «Флориды» и одержал 389-ю победу в НХЛ

Сергей Бобровский стал одной из главных звёзд дня в НХЛ. Российский голкипер отразил 28 бросков в противостоянии с «Баффало» и установил рекорд «Флориды», пропустив не более двух шайб в девятом матче подряд. А также одержал 389-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю с Домиником Гашеком. В свою очередь, Иван Барбашёв прервал сухую серию из восьми встреч и поучаствовал в разгроме «Торонто», Никита Кучеров набрал 103-е очко в сезоне, а Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Исторический успех Бобровского

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ мог стать особенным для голкипера «Флориды». В предыдущих восьми Сергей Бобровский принёс своей команде семь побед и помог включиться в борьбу не только за первое место в Восточной конференции, но и за Президентский кубок. При этом не дал ни одному из оппонентов забить себе более двух раз за встречу. Благодаря этому россиянин встал в один ряд с Томашем Вокоуном, Джоном Винбисбруком и Марком Фитцпатриком и находился в шаге от того, чтобы установить лучшее достижение в истории клуба. Помешать ему мог лишь «Баффало» — один из девяти самых непродуктивных коллективов лиги, забрасывавший в среднем по 2,9 шайбы.

Тем не менее опасность всё же была, ведь последний отрезок «Сэйбрз» провёл довольно неплохо. В пяти предыдущих встречах подопечные Дона Гранато только раз покидали лёд, поразив ворота соперника менее трёх раз, а печальной участи избежал лишь «Монреаль». «Канадиенс» строго сработал в обороне, из-за чего Сэма Монтембо побеспокоили лишь 20 раз. Но сейчас о таком мечтать и не приходилось. Уже в первом периоде «Пантерз» допустил девять попаданий в створ и позволил один раз огорчить Бобровского. Из-за трафика вратарь не увидел момент «выстрела» и не смог помешать Дилану Козенсу реализовать большинство на десятой минуте.

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Правда, следующего гола «Баффало» пришлось ждать два полных периода. За это время «Флорида» отличилась трижды, а Бобровский успел совершить более 20 сейвов и на всех парах шёл к рекорду франшизы. Но интригу возродил Тейдж Томпсон, за семь минут до финальной сирены переигравший голкипера в ближнем бою. Хотя пропустить второй раз Сергей мог и раньше: в начале отрезка его партнёры грубо ошиблись в большинстве и допустили выход два в одного. Но он сам нейтрализовал угрозу и не дал Козенсу оформить дубль.

В концовке «Баффало» обрушил шквал атак на ворота противника и достиг отметки 30 попаданий в створ, но не лишил Бобровского ни рекордной серии, ни звания третьей звезды. А также возможности одержать 389-ю победу в карьере и сравняться по этому показателю с легендарным Домиником Гашеком. И теперь целью россиянина станет покорение ещё одной планки. Ведь среди несевероамериканских голкиперов больше матчей выиграл лишь Хенрик Лундквист (459).

Уверенность Кочеткова и окончание серии Барбашёва

В свою очередь, в тройку звёзд противостояния попал и коллега по амплуа Бобровского. В отличие от двукратного обладателя «Везина Трофи», Пётр Кочетков лишь начинает свой путь в НХЛ, но уже добивается серьёзных успехов. На этот раз он помог сдержать набравшее невероятный ход нападение «Миннесоты» и прервать серию «Каролины» из двух поражений. Как и соотечественник, он совершил 28 сейвов и уже в четвёртый раз подряд дал огорчить себя лишь дважды. Ранее он сдержал «Даллас», «Флориду» и «Аризону».

При этом «Уайлд» не только открыл счёт, но и вёл дважды. В обоих шайбах Кочетков допустил ошибку: сначала не среагировал на «выстрел» Коннора Дьюара, а затем — Юнаса Бродина от синей линии. Россиянин несвоевременно выдвинулся вперёд и оказался наглухо закрыт сразу двумя спортсменами, позволив шведу поразить пустой угол. Но после этого взял себя в руки и такого не допускал. Более того, в паре моментов Пётр откровенно выручил команду. Дважды в очной дуэли ему уступил Марко России: сначала не смог отличиться после прохода по правому краю, а потом — замкнуть прострел на дальнюю штангу. А у Кирилла Капризова результативным не стал ни один из шести бросков.

Уверенность Кочеткова зарядила его партнёров, сумевших переломить ход противостояния (3:2). Но если точку поставил Стефан Ноэсен, то паритет восстановил Андрей Свечников, завершивший эффектную трёхходовку с участием Сета Джарвиса и Джордана Стаала. Благодаря этому форвард достиг отметки 35 (13 + 22) очков и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Харрикейнз». Лидирует Себастьян Ахо (22 + 39), отыгравший на 18 встреч больше.

Но если Свечников прервал сухую серию из четырёх матчей, то у Ивана Барбашёва она насчитывала восемь. В последний раз он забивал 28 января «Детройту», но на этот раз выбрал рыбу покрупнее. Именно с его гола начался разгром «Торонто», одержавшего семь подряд побед и находившегося в шаге от повторения третьего лучшего результата в истории франшизы.

Правда, ждать его пришлось довольно долго — почти полчаса, однако получился он довольно запоминающимся. Казалось, Барбашёв преждевременно выключился из обороны и отправился в среднюю зону, но на деле всё оказалось иначе. Уже спустя пару секунд Иван вырвался на рандеву с Ильёй Самсоновым и перехитрил соотечественника, впоследствии пропустившего ещё пять раз. «Торонто» ответил лишь двумя шайбами (2:6).

В роли снайпера себя проявил и Павел Бучневич, но принести успех «Сент-Луису» не сумел. В середине первого периода он здорово сработал на пятаке и сократил отставание в счёте, но «Виннипег» было не остановить. Канадцы взяли верх — 4:2.

В свою очередь, спасти «Тампа-Бэй» от очередного поражения не сумел Никита Кучеров. Во встрече с «Филадельфией» он выступил в роли ассистента: чудесным образом сумел подстроиться под не самый удачный пас партнёра и вывести на ударную позицию Стивена Стэмкоса. Но на большее его не хватило. «Лайтнинг» был сметён со льда прямым конкурентом (2:6) и опустился на восьмую строчку в таблице Востока. А сам россиянин, хоть и достиг отметки 103 (38 + 65) очка, дал Натану Маккиннону возможность немного приблизиться к себе. В ходе разгрома «Далласа» (5:1) лидер «Колорадо» собрал коллекцию из гола и передачи, благодаря чему подобрался к визави на расстояние пяти баллов. Кстати, первой звездой был признан не канадец, а Александр Георгиев, совершивший аж 33 спасения.

По одному пасу на свой счёт записали и российские ветераны. Но если Евгений Малкин помог «Питтсбургу» сломить сопротивление грозного «Ванкувера» в гостях (4:3 ОТ), то «Вашингтон» был унижен «Детройтом» (3:8), несмотря на старания Александра Овечкина. Такая же судьба постигла и «Сан-Хосе», в составе которого впервые за семь встреч отличился Александр Барабанов. Но его передача на Нико Штурма положение дел не изменила — 2:7.