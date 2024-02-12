Тримуф «Канзас-Сити» в овертайме, магия Махоумса, объятия Келси и Свифт: чем запомнился 58-й Супербоул

«Канзас-Сити» взял верх над «Сан-Франциско» в финале плей-офф НФЛ. По ходу матча «Чифс» уступали в счёте 10 очков, но после перерыва смогли отыграться и даже вышли вперёд. «49-е» дважды возвращали себе лидерство и были ближе к победе, но сначала Харрисон Баткер спас команду за три секунды до финальной сирены, забив четвёртый филд-гол с 29 ярдов, а в овертайме Мекоул Хардман оформил тачдаун в ответ на филд-гол «Сан-Франциско. Отдавший ему передачу квотербек Патрик Махоумс был в третий раз признан MVP решающей встречи. Также Супербоул запомнился присутствием на трибунах певицы Тейлор Свифт, состоящей в отношениях с тайт-эндом Трэвисом Келси: после встречи она выбежала на поле и поздравила своего молодого человека.

Зарождение команды-династии

Супербоул смело можно назвать одним из самых ярких спортивных событий планеты. Каждый год оно неизменно привлекает к себе огромное внимание. И дело не только в сражении за титул чемпиона Национальной футбольной лиги США (НФЛ), но и в масштабном шоу, на которое тратятся большие деньги.

В 2024-м спортивная составляющая вызывала не меньший интерес, ведь во второй раз за последние четыре года за трофей предстояло сразиться «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». В 2020-м их пути пересеклись в Майами, и тогда «Чифс» не оставили сопернику шансов. С тех пор фактически началась доминация коллектива. Он ещё дважды добирался до финала и одержал победу в прошлом году над «Филадельфией». А болельщики, по сути, увидели зарождение команды-династии, ведь по результатам в XXI веке с ней мог сравниться разве что «Нью-Инглэнд».

«49-е», напротив, зарекомендовали себя как неудачники в решающих противостояниях, хотя остаются одним из самых титулованных клубов в истории НФЛ. Супербоул они не выигрывали с 1995-го. После они дважды сражались за трофей, но неизменно оказывались слабее. Более того, трижды за последние девять лет уступали в финале конференции.

Неудивительно, что явным фаворитом считался «Канзас-Сити». Внушало уважение и его выступление в плей-офф. Подопечные Энди Рида сначала не заметили мощный «Майами» во главе с их бывшим звёздным ресивером Тайриком Хиллом. Затем сломили сопротивление не менее крепкого «Баффало». Наконец, в решающем матче конференции позволили набрать всего десять очков «Балтимору» с новоиспечённым двукратным MVP регулярки Ламаром Джексоном.

«Сан-Франциско» же пришлось серьёзно помучиться с главными открытиями текущего сезона. Во втором раунде он с трудом одолел «Грин Бэй» и персонально их молодого лидера Джордана Лава. Затем путь дружине Кайла Шэнахэна едва не преградил «Детройт», до текущего сезона 32 года не знавший побед в плей-офф.

Невероятное путешествие Свифт

Практически перед каждым Супербоулом болельщики выделяют отдельных футболистов. Например, в прошлом году внимание было приковано к противостоянию братьев Трэвиса и Джейсона Келси. Удивительно, но на этот раз в центре внимания опять оказался Трэвис.

И дело вовсе не в его спортивных достижениях, а в романе с Тейлор Свифт. Известная певица совсем недавно стала обладательницей премии «Грэмми». Спортсмен в ответ пообещал «выполнить свою часть сделки» и тоже принести домой награду.

А его вторая половинка ради того, чтобы лично поддержать молодого человека в Лас-Вегасе, проделала долгий путь из Токио, где буквально за день до встречи у неё состоялось очередное шоу. К слову, Свифт ещё летом 2023-го предлагали самой выступить в перерыве, но она отказалась. Зато неоднократно посещала матчи атлета, в том числе финал конференции с «Балтимором».

Поклонники коллектива на протяжении всего сезона следили за развитием романтической истории. Многие из них даже приходили на трибуны в майках «Канзас-Сити» с фамилией Свифт на спине и 13-м номером. Дело в том, что именно эту цифру девушка считает счастливой. Некоторые даже в шутку переименовали Супербоул в Свифтбоул.

Впечатляющий камбэк «Канзас-Сити»

В итоге «Канзас-Сити» вновь заставил зрителей понервничать. В прошлом году он уступал «Филадельфии» десять очков, в этом оказался в аналогичной ситуации. Но победу в Лас-Вегасе удалось вырвать только в овертайме, что делает очередное достижение более ценным.

Начало матча фаворит откровенно провалил. Он словно вернулся на старт сезона, когда терпел неожиданные поражения и выглядел максимально неубедительно. У подопечных Рида совершенно ничего не клеилось впереди. Квотербек и главная звезда Патрик Махоумс оказался надёжно закрыт. При приёме он мгновенно попадал под жёсткий прессинг и имел минимум времени на принятие решений. Келси, который обычно принимает передачи от партнёра, не позволяли разбежаться. Неудивительно, что в первой половине он запомнился лишь криком на собственного наставника.

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Футболисты «Сан-Франциско» же медленно, но верно продвигали мяч вперёд, хотя открыть счёт в первой четверти не смогли. Зато удалось это сделать во второй. Невероятно дальним филд-голом с 55 ярдов отметился Джейк Муди. А следом долгожданный тачдаун сделал Кристан Маккефри.

Только после этого «Чифс» наконец проснулись и вернулись в игру благодаря двум филд-голам Харрисона Баткера. Особенно примечательным вышел второй — с 57 ярдов. С более дальней дистанции в Cупербоулах не попадал никто. Включился и Махоумс, чьи хитрые переводы обнажали дыры в чужой обороне. Вот и в концовке предпоследней четверти он помог Маркесу Вальдесу-Скантлингу выполнить дебютный тачдаун. Так действующие чемпионы впервые повели в счёте.

В довершение всех бед выбыл из строя ресивер «49-х» Дрю Гринлоу. Причём он получил травму на ровном месте — в момент банального разбега от боковой. Спортсмен тут же покинул поле. По словам Шэнахэна, подопечный повредил ахилл.

Но даже без него «Сан-Франциско» оказался невероятно близок к итоговому успеху. В заключительном отрезке он владел преимуществом. Сначала Хаунан Дженнингс сделал тачдаун. На это «Чифс» ответили филд-голом Баткера. Затем филд-гол оформил уже Муди. А за шесть секунд до конца основного времени последовал ответ Баткера. Так коллектив Рида перевёл противостояние в овертайм — 19:19.

В первой половине овертайма «Сан-Франциско» завершил свою атаку очередным попаданием Муди и вырвался вперёд — 22:19.

Футболисты «49-х» сражались самоотверженно в защите, понимая, что имеют шанс выиграть первый Супербоул почти за 30 лет. Но соперники выгрызали по миллиметру в обороне благодаря грамотным действиям Махоумса. Однажды он даже сам протащил мяч вперёд, обнаружив свободную зону.

Матч завершился тачдауном «Канзас-Сити»: Махоумс, находясь в нескольких ярдах от зачётки, отдал передачу на свободного Мекола Хардмана. «Чифс» одержали победу со счётом 25:22.

После финального свистка началось форменное безумие. Махоумс сходил с ума, не веря своему счастью. К 28 годам он завоевал третий чемпионский перстень в карьере и приблизился по уровню величия к легендарному Тому Брэди. Столько же раз его признавали MVP Супербоула.

«Это очень много значит для меня. Я горжусь своими парнями, это потрясающе, это легендарно. Мекол Хардман прошёл в нынешнем сезоне через трудности. Он особенный», — заявил квотербек после матча.

Тем временем Рид обнимался с подопечными и едва сдерживал слёзы. Эмоции специалиста можно понять — ведь он превратил «Чифс» в команду-династию. Именно после его прихода она одержала три победы в Супербоуле за последние пять лет. Кроме того, получилось завоевать трофей дважды подряд. Последним это удавалось «Пэтриотс» ещё в начале века.

Ну а, возможно, самыми счастливыми людьми на стадионе были Келси и Свифт. Девушка всё-таки успела прибыть на встречу за пару часов до её начала и внимательно следила за происходящим в компании других селебрити. Она постоянно попадала в кадр. А сразу после финального свистка певица оказалась на газоне и наконец обняла и поцеловала своего молодого человека. Тот сдержал обещание: привезёт домой очередной чемпионский перстень.

Выступление Ашера и звёзды на трибунах

Как всегда, особое внимание оказалось уделено музыкальному шоу в перерыве противостояния. Главной приглашённой звездой на этот раз стал известный рэпер Ашер. Также роль специального гостя исполнила Алиша Киз. Таким образом, организаторы опять сделали упор на одного исполнителя. Например, в 2023-м главной примой оказалась беременная Рианна.

Ашер успел продемонстрировать зрителям сразу несколько образов. В одном из них он даже разделся до пояса. А по ходу выступления рядом с ним, помимо Киз, появились также Лил Джон и Лудакрис. Их исполнитель специально пригласил, чтобы они могли спеть вместе с ним.

В преддверие Супербоула ходили слухи о выходе на сцену Джастина Бибера и Бейонсе, но они не оправдались. Тем не менее звёзды не отказали себе в удовольствии посмотреть на игру с трибуны. Компанию им составили Джей-Зи, Леди Гага, Гвен Стефани, легендарный баскетболист Леброн Джеймс и даже Илон Маск.

Финал НФЛ примечателен не только музыкальным шоу, но и демонстрацией трейлеров главных сериалов и фильмов года. На этот раз зрителям представили такие хиты, как «Дэдпул 3», «Планета обезьян: Новое царство», «Кунг-фу панда 4» и др.