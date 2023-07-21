Клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» продали за рекордные $6 млрд

Владельцы клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) одобрили продажу команды «Вашингтон Коммандерс» консорциуму во главе с американским бизнесменом Джошем Харрисом.

Как сообщает ESPN, сумма сделки оценивается в $6 млрд, что является рекордом при продаже спортивного клуба в США.

В группу владельцев Харриса входят член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон и американский миллиардер Митчелл Рэйлс.

Всего в консорциуме состоят 20 партнёров с ограниченной ответственностью при лимите 25.

Владельцем «Коммандерс» был канадский бизнесмен Дэн Снайдер, который приобрёл клуб НФЛ в 1999 году.

«Вашингтон» (до 2020 года — «Редскинс») был основан в 1932 году. Клуб является трёхкратным победителем Супербоула (1982, 1987, 1991).

Ранее сообщалось, что «Канзас Сити» обыграл «Филадельфия Иглз» и стал чемпионом НФЛ.