Хет-трик Афифа с пенальти, подачи Адингры и касание Аллера: Катар выиграл Кубок Азии, а Кот-д'Ивуар — Африки

Катар и Кот-д'Ивуар одержали победы в финалах домашних Кубков Азии и Африки по футболу. Бордовые взяли верх над главным открытием турнира — сборной Иордании. При этом все три мяча были забиты с пенальти, а Акрам Афиф первым в истории оформил хет-трик в решающем матче на своём континенте. «Слоны» же после первого тайма уступали Нигерии, но после перерыва повернули вспять ход неудачно складывавшегося матча. Симон Адингра выполнил две результативные подачи в штрафную, а излечившийся от онкологии Себастьен Аллер отметился «золотым» голом на 81-й минуте.

Закономерный успех Катара

Финал Кубка Азии можно было сравнить с противостоянием Давида и Голиафа. Сборная Катара считалась очевидным фаворитом. Она горела желанием защитить завоёванный пятью годами ранее трофей и к тому же выступала в домашних стенах.

Однако национальную команду Иордании ни в коем случае нельзя было списывать со счетов, ведь она произвела на континентальном первенстве настоящий фурор. Никогда прежде не пробивавшийся в полуфинал коллектив в плей-офф сенсационно выбил из борьбы Ирак и Южную Корею и продемонстрировал наличие несгибаемого характера.

Вот и в решающей встрече подопечные Хусина Аммуты смотрелись достойно и сделали всё, что было в их силах. Они не прижимались к собственным воротам, пытались действовать на встречных курсах и порой запирали соперника на его половине. Неудивительно, что первый момент создал Язан Аль-Наймат, с чьим сильным выстрелом из-за пределов штрафной не без труда справился Мешаал Баршам.

Но едва ли не в ответной атаке катарцы заработали пенальти. Акрам Афиф ворвался в штрафную с левого фланга, грамотно укрыл мяч корпусом, и Абдалла Насиб задел его ноги. Сам же пострадавший реализовал одиннадцатиметовый, хотя Язид Абу Лайла угадал направление удара. После этого нападающий порадовал болельщиков неожиданным фокусом. Он продемонстрировал в камеру карту с собственным изображением, а затем резко поменял его на картинку с буквой S.

К чести гостей, они не опустили рук, а перехватили инициативу и во втором тайме вовсе прижали бордовых к воротам. До поры их выручал Баршам. Например, он парировал выстрел с ходу в ближний угол Эхсана Хаддада и не позволил Язану Аль-Арабу отличиться после розыгрыша корнера. Не сумел пробить его и главная звезда в составе оппонентов Мусса Аль-Тамари.

Но всё же постоянное давление принесло свои плоды. На 67-й минуте Хаддад выполнил отличную подачу с правого края. Аль-Наймат первым касанием обработал мяч себе на ход, а вторым послал его левой ногой в девятку без шансов для голкипера.

В момент, когда показалось, что грянет очередная сенсация, хозяевам помог судья Ма Нин. С другой стороны, у него опять были основания для того, чтобы указать на точку. Свежий Исмаиль Мохаммед ворвался в штрафную, а пришедший на помощь партнёрам нападающий Махмуд Аль-Марди заплёл ему ноги. Чтобы принять решение, арбитру понадобилось посмотреть повтор. Афиф же снова блестяще выполнил свою работу.

А в компенсированное время, когда иорданцы устроили финальный штурм, окончательно убило интригу назначение третьего одиннадцатиметрового. На этот раз вопросов к рефери точно не возникло. Афиф убежал на рандеву с Абу Лайлой, обыграл его и вынудил нарушить правила. Разумеется, форвард просто не имел права не воспользоваться подобным шансом.

Таким образом, он стал первым футболистом, который оформил хет-трик в финале Кубка Азии. Любопытно, что в решающем матче предыдущего турнира с Японией он тоже реализовал пенальти. А на завершившемся чемпионате обладатель роскошной причёски выиграл гонку бомбардиров с восемью голами, половина из которых пришлась на одиннадцатиметровые. Не иначе он взял пример с Килиана Мбаппе, который чуть больше года назад здесь же, на стадионе «Лусаил Айконик», трижды огорчил Аргентину в финале ЧМ и дважды сделал это с точки.

Во многом именно благодаря результативности Афифа Катар, до того максимум пробивавшийся на континентальном первенстве в топ-8, во второй раз подряд выиграл его. Попутно команда по количеству трофеев догнала Южную Корею. Опережают их только Япония (4), Саудовская Аравия и Иран (по — 3).

Волевая победа Кот-д'Ивуара

Если в Кубке Азии фаворит в сражении за титул был очевиден, то во встрече за золотые награды на Кубке африканских наций сошлись два гранда, и определить сильнейшего было непросто. На первый взгляд, чуть больше шансов на успех имела сборная Нигерии, которая прошла первенство на одном дыхании и испытала сложности лишь в полуфинальном матче с ЮАР, который выбила в серии пенальти. «Суперорлы» проявили себя прагматичной дружиной, мало забивающей, но и почти не пропускающей (всего два мяча).

Кот-д'Ивуар, напротив, с огромным трудом вышел из группы и по ходу домашнего турнира сменил тренера. Но в плей-офф хозяева заручились поддержкой не только болельщиков, но и фортуны. Иначе сложно объяснить их победу над Мали с голами на 90-й и 122-й минутах и викторию в «лотерее» с грозным Сенегалом.

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Первый тайм оставил крайне неоднозначное впечатление. С одной стороны, гости провели его не лучшим образом. С другой, умудрились реализовать единственный момент и ушли в раздевалку, лидируя в счёте. Хозяева, подгоняемые заполненным до отказа стадионом «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане, с ходу завладели инициативой. Оппоненты же, действовавшие по схеме с тремя центральными защитниками, выстроили оборонительные редуты на своей половине, стараясь оставлять минимум пространства.

Однако подопечные Эмерса Фаэ всё равно находили свободные зоны, в частности на левом краю, где был активен Симон Адингра. При каждой удобной возможности он старался отправить мяч в штрафную на высокого Себастьена Аллера. Например, в дебюте после очередной подачи форвард дортмундской «Боруссии» немного не добрался до мяча. Создавалась острота у ворот Стэнли Нвабили и после розыгрыша стандартов. Например, Одилон Коссуну пробовал отличиться выстрелом через себя, но не попал в створ. А самый опасный шанс упустил упомянутый Адингра. После водопоя он получил мяч в штрафной от Франка Кессье, но пробил во вратаря.

У нигерийцев контратаки не получались совсем, а Виктор Осимхен и Адемола Лукман простаивали впереди в одиночестве. Долгое время даже не удавалось потревожить Яхья Фофану. Но первый же корнер привёл к неожиданному голу. Виллиам Трост-Эконг перевисел в воздухе опекуна и пробил под перекладину.

Произошедшее не повлияло на ход игры. Ивуарийцы продолжали нагнетать давление, а соперники словно не понимали, что делать. А главное, не смотрелась монолитной их хвалёная оборона. Во втором тайме это помогло «слонам» совершить закономерный камбэк. По-прежнему не в состоянии были закрыть на левом фланге Адингру, который раз за разом легко уходил от Олы Эйны. Аллеру и партнёрам позволяли принимать мяч и бить. До поры надёжен оставался только Нвабили. Например, он справился с ударом Одилона Коссуну издали и парировал выстрел Франка Кессье метров с десяти. А в одном из эпизодов его на линии подстраховал Кэлвин Бейсси.

Но постоянно подобное продолжаться не могло. В итоге сравнять счёт хозяевам также помог корнер. После великолепной диагонали Адингры никем не закрытый Кессье отправил мяч в створ. А вот Нвабили допустил помарку, сначала дёрнувшись на выход, а затем остановившись и потеряв возможность выручить партнёров.

После ответного гола игра успокоилась. Складывалось впечатление, что команды опасаются рисковать и болельщиков ждёт очередное в плей-офф турнира дополнительное время. Но с этим не был согласен Адингра. Юный хавбек «Брайтона», дебютировавший за сборную лишь в прошлом году, фактически перевернул ход противостояния. На 81-й минуте он опять ушёл от Эйны и выполнил классную подачу во вратарскую, а Аллер подправил мяч в сетку носком бутсы.

Чтобы спастись, у нигерийцев оставалось достаточно времени, тем более судья добавил семь минут. Но они толком не сумели организовать финальный штурм и даже ни разу не потревожили Фофану, завершив встречу с одним ударом в створ.

Ивуарийцы же одержали закономерную победу и написали невероятную историю. С огромным трудом выйдя из группы с тремя очками и поменяв тренера по ходу домашнего турнира, они в плей-офф оказались сильнее Сенегала, Мали, ДР Конго и Нигерии и в третий раз выиграли КАН.

Днём ранее в матче за третье место сошлись ЮАР и ДР Конго. Основное и дополнительное время завершилось без голов, и южноафриканцам в третий раз подряд пришлось определять сильнейшего в «лотерее». И они снова продемонстрировали, как сильны в данном компоненте. Не смутил «бафана-бафана» даже промах Тебохо Мокоены первым же ударом. Далее футболисты ошибок не допускали.

Тем удивительнее, что в решающий миг не воспользовался возможностью принести бронзовые медали команде один из самых опытных футболистов «леопардов», Шансель Мбемба. Ронвен Уильямс справился с его слабым выстрелом почти по центру на удобной высоте. А в серии до первой помарки сдали нервы у Мешака Элиа, причём очередной сейв совершил вратарь. Так Уильямс парировал суммарно шесть ударов в «лотерее» в Кот-д'Ивуаре (четыре — во встрече с Кабо-Верде) и помог ЮАР подняться на пьедестал КАН впервые с 2000 года.