Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу

Сборная Катара победила команду Иордании в финале Кубка Азии по футболу — 2023.

В финале, который прошёл на «Национальном стадионе» в Лусаиле, катарцы победили со счётом 3:1.

В составе триумфаторов отличился Акрам Афиф, трижды реализовавший пенальти. Единственный гол Иордании забил Язан Аль-Наймат.

Катар во второй раз выиграл Кубок Азии. Сборная побеждала на предыдущем турнире в 2019 году.

Отметим, что это первая команда, сохранившая чемпионство со времён сборной Японии в 2004 году.

Ранее Сон Хын Мин прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка Азии от Иордании.