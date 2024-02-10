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Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу

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Сборная Катара победила команду Иордании в финале Кубка Азии по футболу — 2023.
Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу
  • Gettyimages.ru

В финале, который прошёл на «Национальном стадионе» в Лусаиле, катарцы победили со счётом 3:1.

В составе триумфаторов отличился Акрам Афиф, трижды реализовавший пенальти. Единственный гол Иордании забил Язан Аль-Наймат.

Катар во второй раз выиграл Кубок Азии. Сборная побеждала на предыдущем турнире в 2019 году.

Отметим, что это первая команда, сохранившая чемпионство со времён сборной Японии в 2004 году.

Ранее Сон Хын Мин прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка Азии от Иордании.

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