Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу
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В финале, который прошёл на «Национальном стадионе» в Лусаиле, катарцы победили со счётом 3:1.
В составе триумфаторов отличился Акрам Афиф, трижды реализовавший пенальти. Единственный гол Иордании забил Язан Аль-Наймат.
Катар во второй раз выиграл Кубок Азии. Сборная побеждала на предыдущем турнире в 2019 году.
Отметим, что это первая команда, сохранившая чемпионство со времён сборной Японии в 2004 году.
Ранее Сон Хын Мин прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка Азии от Иордании.