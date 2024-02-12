Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций
Встреча на стадионе имени Алассана Уаттары в Абиджане (Кот-д'Ивуар) завершилась со счётом 2:1.
На 38-й минуте Виллиам Трост-Эконг вывел нигерийцев вперёд. А на 63-й минуте игры Франк Кессье сравнял счёт. Победный гол на счету Себастьена Аллера (81-я минута).
Для Кот-д'Ивуара это третья победа на Кубке Африки в истории. В последний раз сборная побеждала на турнире в 2015 году.
Отметим, что по ходу домашнего турнира с поста главного тренера Кот-д'Ивуара был уволен Жан-Луи Гассе. На его место назначили Эмерса Фаэ.
Ранее сборная ЮАР по пенальти победила Конго в матче за третье место Кубка Африки.