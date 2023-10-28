Высказывания шведов, возвращение Терентьевой и пикировка Степановой с Вяльбе: как завершается межсезонье в лыжных гонках

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Это решение поддержали в Швеции и раскритиковали во Франции. Отечественные лыжники на этом фоне спокойно готовятся к новому сезону. Большинство из них собрались в Ханты-Мансийске, где запланированы первые тренировки на снегу. К полноценной работе постепенно возвращается Наталья Терентьева (Непряева), перенёсшая операцию в сентябре. Между тем глава ФЛГР Елена Вяльбе в очередной раз высказалась о медийной активности своей подопечной Вероники Степановой.

Решение FIS и поддержка из Франции

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на этой неделе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, проводимых под её эгидой. Впрочем, в России на очередной запрет не обратили особого внимания.

«Решение FIS абсолютно ожидаемо, мы другого и не предполагали. Не хочу думать, кто именно повлиял на Международную федерацию лыж, но с учётом того, что политика МОК такая, то FIS ничего другого принять и не могла», — прокомментировала событие президент ФЛГР Елена Вяльбе.

За рубежом же мнения разделились. Так, шведка Линн Сван заявила, что не поменяла своего решения с прошлого года и по-прежнему не хочет соревноваться с российскими лыжницами. При этом она не уверена, что готова отказаться от участия в соревнованиях, если допуск всё-таки состоится.

«Легко говорить сейчас, в октябре, о том, что я буду бойкотировать. Для меня же тут нет никаких последствий. Но если я буду в ноябре в отличной форме и захочу соревноваться... тогда я просто надеюсь, что мужественно это выстою, как и сейчас», — заметила 23-летняя шведка в комментарии Expressen перед вынесением решения FIS.

А ветеран шведской сборной Калле Хальфварссон отметил, что допуск россиян «был бы катастрофой», особенно прямо перед стартом соревнований. Однако жертвовать, возможно, заключительным сезоном в своей карьере лыжник не собирался.

«Нет-нет, у меня нет времени бойкотировать какие-либо соревнования. Я поеду в Руку, даже если мне придётся иметь дело с россиянами в одиночку», — заявил трёхкратный призёр чемпионатов мира.

А вот во Франции отметили, что скандинавы слишком заинтересованы в отстранении основных конкурентов и именно поэтому так усердно продвигают и поддерживают санкции в адрес россиян. Как пишет издание Ski-Nordique, эти команды не прочь видеть одних норвежцев в топ-6 гонок чемпионатов мира.

«Под давлением скандинавских стран — Швеции и Норвегии, — которые были довольны тем, что поделили между собой все подиумы и призовые места, Международная федерация лыжного спорта, к сожалению, продлила отстранение российских лыжников во всех этих дисциплинах... Как и прошлой зимой, Большунов и компания будут довольствоваться национальными гонками, чемпионатами и спартакиадами. А между тем во многих видах спорта публика аплодирует подвигам спортсменов из России. Давно пора прекратить эту грустную политическую комедию», — говорится в публикации.

Соперничество с биатлонистами

Российские лыжники уже почти не следят за международной повесткой и не ждут, что ситуация как-то изменится в обозримом будущем. Меньше месяца осталось до старта Кубка России, и национальные команды находятся на заключительных этапах подготовки к сезону.

Так, группа Егора Сорина провела сбор в олимпийском комплексе «Лаура» в Сочи, который завершился совместной контрольной тренировкой с биатлонистами из команды Артёма Истомина. Спортсмены преодолевали дистанцию на лыжероллерах.

«Спасибо ребятам из биатлонной сборной, что создали конкуренцию лыжникам. Всегда приятно поработать с кем-то из другой команды и тем более другого вида спорта. Ждём продолжения в феврале на «Гонке Легкова», — написал тренер в официальном Telegram-канале группы.

Также Сорин поделился дальнейшими планами. По его словам, насладившись «последними тёплыми деньками в этом году», группа отправляется на северо-восток. С 29 октября у его подопечных начинается вкатка, которую они проведут в Ханты-Мансийске. Там уже находится группа Юрия Бородавко, которая октябрьский сбор провела в белорусских Раубичах.

«Самое главное — насколько хорошо подготовлена трасса. Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объёма, аэробные и силовые тренировки — то, что необходимо для начала сезона», — отметил старший тренер сборной.

Возвращение Терентьевой

Вместе с командой в Ханты-Мансийск прибыла и Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева). Олимпийская чемпионка, как известно, в начале сентября перенесла операцию под общим наркозом и выпала из тренировочного процесса. Вслед за этим спортсменку скосила ещё и болезнь, которая также отложила возвращение.

Несмотря на слухи, что победительница «Тур де Ски» 2022 года собирается сделать паузу в карьере и уйти в декретный отпуск, она всё же присоединилась к коллегам в первой половине октября в Раубичах. Там Наталья занималась по индивидуальной программе, в основном проводила тренировки аэробного характера.

«Наталья Терентьева уже вернулась к тренировкам. На сборе в Раубичах она занималась по облегчённой программе. Возможно, что в Ханты-Мансийске будет тренироваться полноценно. Мы полностью проверили все анализы. Противопоказаний к занятиям нет. Можно сказать, что она уже полностью восстановилась», — рассказал о состоянии подопечной Бородавко.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Новая пикировка Степановой и Вяльбе

Вероника Степанова остаётся одной из самых неоднозначных фигур в российских лыжах. Молодая спортсменка завоевала сердца болельщиков ярким финишем в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине, но после этого её имя всё чаще оказывается связанным не с победными стартами, а со всевозможными резонансными заявлениями. Медиаактивность 22-летней лыжницы не одобряет президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая на днях заявила, что публикуемые от имени Степановой тексты пишет не она сама.

«Что касается Вероники — я не обсуждаю и ничего не читаю, на её блоги не подписана, потому что 90% из того, что там написано, писала не она. Я это знаю. Но я уже не в том возрасте, чтобы продолжать её убеждать, что это отвлекает от спорта. Сама к этому придёт», — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Степанова отреагировала на высказывание Вяльбе незамедлительно и язвительно. По словам спортсменки, ей только на руку «бесконечные обсуждения» её творчества.

«Продолжайте, не снижайте темп, не останавливайтесь! Что касается спортивной составляющей, то наступающий зимний сезон расставит всё по местам. Не забудьте включить телевизор!» — написала Вероника в своём Telegram-канале.

А в подтверждение её активных тренировок Егор Сорин опубликовал ролик, демонстрирующий, как Вероника вприпрыжку преодолевает подъём в гору с палками.

«ПМТ, или предельно мышечная тренировка. Спортсмены выражают огромную «благодарность» Юрию Михайловичу Каминскому, который придумал и использовал эту тренировку. Скажу честно, я и многие спортсмены ненавидели её. Первый раз я смог запрыгать всего четыре раза по 1:40 — и мои ноги отказали, хоть я был функциональным спортсменом», — рассказал Сорин.