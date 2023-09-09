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Лыжница Терентьева сообщила, что впервые перенесла операцию под общим наркозом

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева рассказала, что после успешной операции пока не готова вернуться к соревновательной деятельности.

«Сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознанием этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. И сразу хочу сказать, что со мной уже всё хорошо», — написала Терентьева в социальных сетях.

Спортсменка сообщила, что начинает восстанавливаться и понемногу двигаться.

«Но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, ‍и сейчас для меня актуальна цитата «нужно потренироваться», — написала спортсменка.

Терентьева (в девичестве Непряева) завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что Непряева опубликовала новые фотографии со свадьбы с лыжником Александром Терентьевым.

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