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Олимпийская чемпионка Степанова полностью восстановилась после травмы

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова уже может тренироваться в полную силу.
Олимпийская чемпионка Степанова полностью восстановилась после травмы
  • РИА Новости

«Вероника сейчас хорошо себя чувствует. У нас достаточно длинное межсборье до 8 октября. Каждый тренируется по индивидуальному плану, в том числе и Вероника», — цитирует Сорина РИА Новости.

По его словам, рана, которую Степанова получила после падения на соревнованиях, полностью зажила.

«В принципе, её ничто не лимитирует, нагрузки без ограничений. Да, она полностью в строю», — добавил Сорин.

22-летняя спортсменка из Камчатской области упала в сентябре во время гонки на 15 км на летнем чемпионате России по лыжероллерам в спортивном центре «Малиновка» в Архангельской области.

Ранее Степанова заявила, что президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поступают правильно, жёстко высказываясь по вопросу отстранения национальных сборных.

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