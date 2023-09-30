Олимпийская чемпионка Степанова полностью восстановилась после травмы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова уже может тренироваться в полную силу.

«Вероника сейчас хорошо себя чувствует. У нас достаточно длинное межсборье до 8 октября. Каждый тренируется по индивидуальному плану, в том числе и Вероника», — цитирует Сорина РИА Новости.

По его словам, рана, которую Степанова получила после падения на соревнованиях, полностью зажила.

«В принципе, её ничто не лимитирует, нагрузки без ограничений. Да, она полностью в строю», — добавил Сорин.

22-летняя спортсменка из Камчатской области упала в сентябре во время гонки на 15 км на летнем чемпионате России по лыжероллерам в спортивном центре «Малиновка» в Архангельской области.

Ранее Степанова заявила, что президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поступают правильно, жёстко высказываясь по вопросу отстранения национальных сборных.