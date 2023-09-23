Степанова: никаких бумаг, что страна плохая, борцы не подписывали, и лыжники не будут
«Михаил Геразиевич Мамиашвили — большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе — два руководителя спортивных федераций, которые жёсткого отношения к отстранению российских спортсменов не скрывали изначально. И никаких «бумаг, что страна плохая» его борцы не подписывали, я абсолютно уверена. И лыжники не будут», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
Он напомнила, что чемпионат проходит в Сербии, и руководитель Объединённого мира борьбы тоже серб.
«Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». Это первый мировой чемпионат в олимпийском виде спорта, где все наши сильнейшие принимают участие, борются и побеждают. И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран, никто от схваток с нашими не отказался — ни американцы, ни французы», — добавила Степанова.
Россиян допустили к выступлению на чемпионате мира по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Белграде, в нейтральном статусе.
Степанова завоевала золото на Олимпиаде-2022 в составе женской эстафетной команды.
Ранее Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца от фото с россиянином на ЧМ по борьбе.