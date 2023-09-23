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Степанова: никаких бумаг, что страна плохая, борцы не подписывали, и лыжники не будут

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поступают правильно, жёстко высказываясь по вопросу отстранения национальных сборных.

«Михаил Геразиевич Мамиашвили — большой молодец. Он и Елена Валерьевна Вяльбе — два руководителя спортивных федераций, которые жёсткого отношения к отстранению российских спортсменов не скрывали изначально. И никаких «бумаг, что страна плохая» его борцы не подписывали, я абсолютно уверена. И лыжники не будут», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Он напомнила, что чемпионат проходит в Сербии, и руководитель Объединённого мира борьбы тоже серб.

«Вот это и есть в нынешней обстановке «нейтральное поле и непредвзятый арбитр». Это первый мировой чемпионат в олимпийском виде спорта, где все наши сильнейшие принимают участие, борются и побеждают. И никаких бойкотов от разумных атлетов из других стран,  никто от схваток с нашими не отказался — ни американцы, ни французы», — добавила Степанова.

Россиян допустили к выступлению на чемпионате мира по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Белграде, в нейтральном статусе.

Степанова завоевала золото на Олимпиаде-2022 в составе женской эстафетной команды.

Ранее Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца от фото с россиянином на ЧМ по борьбе.

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