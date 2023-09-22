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Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца от фото с россиянином на ЧМ по борьбе

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что украинскому атлету Ярославу Фильчакову не стоило отказываться от совместного фото с россиянином Ауэсом Гонибовым.
Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца от фото с россиянином на ЧМ по борьбе
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Жаль ребят, что им вбивают в голову такое, запугивают, внушают эти глупости. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушёл», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что болеет за украинцев на чемпионате мира, если они хорошо борются, проявляют характер.

«Мы все здесь сидим, смотрим бои. Даже в голову не приходит желать чего-то плохого», — добавил Мамиашвили.

Борец греко-римского стиля Фильчаков 22 сентября ушёл с призового пьедестала, отказавшись делать совместное фото с Гонибовым.

Россиянин и украинец завоевали бронзовые медали первенства планеты. Гонибов в схватке за медаль в весовой категории до 82 кг одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее Гонибов заявил, что сложнее всего было морально подготовиться к чемпионату мира.

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