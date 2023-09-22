Борец Гонибов: сложнее всего было морально подготовиться к чемпионату мира

Российский борец греко‑римского стиля Ауэс Гонибов заявил, что сложнее всего было морально подготовиться к чемпионату мира в Сербии, так как российские борцы два года не соревновались на международных стартах.

«Самым сложным было подготовиться морально. Мы два года нигде не боролись, первый старт — и сразу лицензионный чемпионат мира. Не первый, конечно, я, но хотя бы за тройку зацепился. В начале этого года тренер мне сказал: если выиграешь чемпионат мира, дальше перейдёшь в олимпийский вес до 87 кг», — цитирует Гонибова «Матч ТВ».

Россиянин стал бронзовым призёром чемпионата мира по спортивной борьбе в Белграде. В схватке за медаль в весовой категории до 82 кг россиянин одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о результатах женской сборной России на чемпионате мира.