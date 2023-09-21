Мамиашвили: наши девочки на чемпионате мира по борьбе просто сломались

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о результатах женской сборной России на чемпионате мира.

«К сожалению, наши девочки на этом чемпионате мира просто сломались. Поэтому очень серьёзный вопрос к тренерскому составу.

Наши девочки выходили против более слабых соперниц и падали. Это психология», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Россиянки не смогли завоевать медали на чемпионате мира в Белграде.

Ранее Мамиашвили назвал мерзавцами тех, кто ждал либо недопуска российских борцов к чемпионату мира, либо их провала.