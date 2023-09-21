Мамиашвили: наши девочки на чемпионате мира по борьбе просто сломались
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«К сожалению, наши девочки на этом чемпионате мира просто сломались. Поэтому очень серьёзный вопрос к тренерскому составу.
Наши девочки выходили против более слабых соперниц и падали. Это психология», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».
Россиянки не смогли завоевать медали на чемпионате мира в Белграде.
Ранее Мамиашвили назвал мерзавцами тех, кто ждал либо недопуска российских борцов к чемпионату мира, либо их провала.