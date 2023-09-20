Мамиашвили: мерзавцы потирали руки, ожидая недопуска российских борцов на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал мерзавцами тех, кто ждал либо недопуска российских борцов к чемпионату мира, либо их провала.

«До последнего мы не знали, будем ли мы бороться, в каком составе выступим, а мерзавцы за кулисами потирали руки в ожидании того, что нас не допустят, а если и допустят, что мы не справимся с давлением и проиграем», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба федерации.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) — бронзовую.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин считает, что сборная России по вольной борьбе в непростых условиях смогла показать отличный результат на чемпионате мира.