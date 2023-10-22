В шаге от трофеев: Карацев уступил Шелтону в финале турнира в Токио, а Котов сотворил сенсацию в Стокгольме

Аслан Карацев не сумел завоевать титул, уступив в финале турнира в Токио Бену Шелтону. В первом сете всё решил единственный брейк-пойнт в десятом гейме, а во втором американец полностью перехватил инициативу, позволив сопернику выиграть всего два очка из 14 на своей подаче. Не удалось стать обладателем первого трофея в карьере и Павлу Котову. В Стокгольме россиянин сенсационно дошёл до решающего матча и долгое время выглядел лучше своего оппонента — опытного Гаэля Монфиса. Однако в концовке его подвело физическое состояние: из-за усталости спортсмен отдал французу тай-брейк, а затем и третью партию.

Первый финал в сезоне Карацева

Нынешний сезон для Аслана Карацева, безусловно, складывается значительно успешнее, чем предыдущий. Да, спортсмен ещё находится достаточно далеко от топ-20 мирового рейтинга, куда входил в самом начале 2022-го, до начала резкого спада в игре. Пока он занимает только 50-ю строчку.

Тем не менее в Токио спортсмен впервые в этом году вышел в финал турнира ATP. А до этого за шаг до решающего матча он останавливался трижды: совсем недавно в Чжухае, уступив Йосихито Нисиоке, а также в Пуне и Мадриде. Данный результат многие уже окрестили повторением успеха 2021 года. Правда, это не совсем корректно, поскольку тогда Аслан всё же завоевал два трофея.

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Также надо признать, что в Японию после Шанхая отправились далеко не все сильнейшие теннисисты, хотя категория у турнира достаточно высокая — 500. Первым сеяным в итоге стал Тейлор Фритц, занимающий десятую строчку мирового рейтинга. При этом, многие спортсмены, в том числе и американец, явно были уставшими после «Мастерса». Иначе сложно объяснить череду неожиданных результатов. Так, Карен Хачанов в первом круге проиграл австралийцу Алексею Попырину, Александр Зверев не справился с ещё одним представителем Зелёного континента Джорданом Томпсоном, а Хуберт Хуркач уступил китайцу Чжан Чжичжэню.

Тем не менее это нисколько не умаляет заслуг Карацева, который на пути к финалу встречался с двумя очень серьёзными соперниками: Фрэнсисом Тиафо и Алексом де Минором. И в обоих противостояниях выглядел убедительно, особенно на своей подаче. В матче с американцем Аслан позволил сопернику реализовать только один брейк-пойнт из шести во втором сете и одержал победу 6:3, 7:6.

В игре с де Минором преимущество Карацева и вовсе было неоспоримо. Упорной получилась лишь концовка первой партии, когда после проигранного своего гейма австралиец постарался сразу же вернуть равновесие в противостоянии. Однако Аслан с трудом, но выдержал напор соперника, а после этого Алекс всё же отдал инициативу оппоненту.

Без особых проблем Карацев справился и с Чжичжэнем во втором раунде, и с Синтаро Мочизуки, сенсационно дошедшим до полуфинала турнира в Токио, выбив из борьбы Фритца. Впрочем, преподнести ещё один сюрприз при своих болельщиках японцу, занимающему 215-ю строчку в мировом рейтинге, не удалось. Аслан не позволил противнику взять ни одного своего гейма, более того, позволил заработать лишь один брейк-пойнт за матч. И по всем ключевым показателям значительно превосходил соперника: 20 виннеров против 13 у представителя Поднебесной.

Однако финал турнира в Токио всё же стоял особняком от остальных матчей. И дело не только в психологической составляющей. Россиянину предстояло сразиться с Беном Шелтоном, который произвёл настоящий фурор на US Open, покорив всех невероятной подачей. Именно американец не пустил Карацева в четвёртый раунд турнира в США, повесив сопернику в четвёртом сете «баранку». Так что у Аслана появилась хорошая возможность взять реванш за то обидное поражение.

Увы, сделать это не удалось. Второе противостояние очень походило на предыдущий матч. Вновь получилась упорная борьба в начале встречи. И у Карацева даже была возможность реализовать брейк-пойнт, но американец вовремя спас ситуацию: после мощной подачи он традиционно для себя вышел к сетке и чётко завершил розыгрыш ударом с лёта. После этого Шелтон взял себя в руки и три своих гейма выиграл под ноль, а в десятом наконец получил первый шанс выйти вперёд и в отличие от россиянина им воспользовался — 7:5.

Этот успех окрылил и без того хорошо игравшего американца. Во втором сете он и вовсе был неудержим на своей подаче, просто не оставляя шансов Карацеву: у него проходило 86% первых мячей, всего же за партию он отдал сопернику на своих геймах только два очка из 14. Активно действовал Шелтон и на приёме, сразу же сделав брейк.

Всё это не могло не нервировать Аслана, который, допустив очередную ошибку при счёте 1:3, просто уничтожил свою ракетку о корт. Собраться после такого выплеска эмоций теннисист так и не сумел, уступив оппоненту во всех оставшихся геймах — 1:6. Впрочем, нельзя сказать, что в игре россиянина наметился какой-то явный спад. Просто соперник в этот раз был сильнее, совершив в два раза больше виннеров (18 против девяти) и намного меньше невынужденных ошибок (12 против 20). В итоге Шелтон в 21 год завоевал свой первый титул ATP в карьере.

Карацев благодаря выходу в финал в Токио поднимется на 13 позиций вверх в мировом рейтинге и окажется в понедельник на 31-й строчке. Однако, по мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, по игре он уже созрел для того, чтобы приблизиться к первой десятке.

«Шелтон — это восходящая звезда США, и с ним было трудно соперничать. Но финал такого турнира — это очень высокий уровень для Карацева. Аслан играет достаточно ровно и без провалов. Хорошо передвигается, держит скоростные удары соперника и достойно отвечает контратаками», — добавил собеседник агентства.

Сенсация от Котова

Если хорошее выступление в Токио от Карацева ещё можно было прогнозировать, то Павел Котов в Стокгольме сотворил настоящую сенсацию. 24-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP-250.

Причём все соперники у отечественного теннисиста, даже не попадающего пока в топ-100, были очень приличные. В столице Швеции он оказался сильнее Кристофера Юбэнкса, Лоренцо Сонего и Таллона Грикспора, которые находятся намного выше спортсмена в мировом рейтинге, отдав всего один сет.

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А в полуфинале Котов, во второй раз в сезоне и в карьере попавший в четвёрку сильнейших, справился с Миормиром Кецмановичем. Павел позволил сербу зацепиться только за один гейм на своей подаче, однако оппонент двумя своими шансами не воспользовался. Надо отметить, что и у россиянина было не так много возможностей на приёме: всего два брейк-пойнта. Но в отличие от соперника он их реализовал на 100%, что и принесло спортсмену победу — 6:3, 6:4.

К слову, уже после этого матча Котов чувствовал себя вымотанным, поскольку провёл ещё две встречи квалификации.

«Честно говоря, я очень устал. В воскресенье будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл турнир Большого шлема», — пошутил Павел после победы над Кецмановичем.

В матче за титул отечественному теннисисту предстояло сразиться с Гаэлем Монфисом, с которым он ещё ни разу не встречался на корте. 37-летний француз, выпавший из топ-100 из-за череды травм, преследовавших его в прошлом году, к концу сезона набрал неплохую форму и на пути к финалу из серьёзных соперников справился с соотечественником Андрианом Маннарино.

Впрочем, россиянин не испугался более титулованного оппонента, за свою длительную карьеру завоевавшего 11 трофеев, и очень хорошо играл в начале противостояния: у него проходили острые косые и глубокие удары под заднюю линию. У теннисистов получались длинные и красивые розыгрыши.

Благодаря своим активным действиям Павел сумел заработать два брейк-пойнта и вновь оба их реализовал, показав невероятную хладнокровность. Однако при счёте 5:2 вдруг неожиданно занервничал. Подавая на сет, он допустил четыре двойные ошибки и подарил Монфису надежду на спасение, но сохранялась она недолго — со второй попытки Котов всё же справился с волнением — 6:4.

Следующая партия получилась намного более упорной. Теннисисты уверенно брали свою подачу. Активнее выглядел россиянин, но тем не менее он действовал немного однообразно и француз в какой-то момент приспособился к атакам соперника, каждый раз уверенно обороняясь. Во многом решающим в матче стал 11-й гейм при 5:5. Павел наконец сумел пробить Гаэля, заработав тройной брейк-пойнт, но ни одну из возможностей так и не реализовал.

При этом на своей подаче Котов выглядел надёжно, взяв её под ноль и доведя дело до укороченной партии. Интересно, что именно в этот момент теннисист неожиданно отошёл от своих стандартных действий, в одном из эпизодов выйдя к сетке, а затем исполнив отличный укороченный. Как оказалось, это говорило скорее об усталости и желании сделать розыгрыши короче, чем о попытках удивить Монфиса. На тай-брейке новая тактика россиянину не помогла. Гаэль сумел добиться небольшого перевеса и всё же вырвал победу, хотя соперник спасся с двух сетболов.

К началу третьего сета спортсмены провели на корте уже два часа. Было видно: оба изрядно устали, правда, куда более измождённым всё же выглядел Котов. Физическое состояние и расстройство из-за проигранной партии привели к тому, что Павел достаточно легко отдал свой гейм, после чего чуть не повторил шоу Карацева с разбитой о корт ракеткой, но вовремя остановил себя.

В попытке перезагрузиться россиянин даже поменял футболку с белой на чёрную, однако количество ошибок, не характерных для теннисиста, продолжало расти. Тем не менее Павел боролся и при счёте 1:3 на своей подаче сумел спастись с трёх брейк-пойнтов, а при 2:5 отыграл матчбол и взял гейм соперника. На большее сил просто не хватило. Монфис всё же завоевал свой 12-й титул в карьере. Что касается Котова, то он существенно улучшит после турнира свои позиции в мировом рейтинге и поднимется на 81-ю строчку.

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