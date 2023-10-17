Кафельников: если Касаткина не готова, то пусть заканчивает карьеру

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о словах россиянки Дарьи Касаткиной.

«Слова Касаткиной об усталости? Её кто-то принудительно заставляет заниматься теннисом? Если Дарья не готова к такому, то пусть заканчивает карьеру. Всё очень просто. Кому сейчас легко? В конце концов, она получает очень большие призовые», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, что недавно россиянка принимала участие в турнире WTA в Токио. Проведение этого турнира наложилось по датам на соревнования в Пекине.

На прошлой неделе Касаткина не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Чжэнчжоу.

Ранее Касаткина назвала теннис худшим спортом в мире.