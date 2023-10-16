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Касаткина назвала теннис худшим спортом в мире

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Россиянка Дарья Касаткина назвала теннис худшим спортом в мире.
Касаткина назвала теннис худшим спортом в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Я просто задолбалась, честно скажу. Сама игра в теннис — самое простое, что мы делаем. Всё остальное — это просто полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Просто уже не могу. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет», — сказала Касаткина.

Напомним, что недавно россиянка принимала участие в турнире WTA в Токио. Проведение этого турнира наложилось по датам на соревнования в Пекине.

На прошлой неделе Касаткина не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Чжэнчжоу.

Ранее сообщалось, что Касаткина вплотную приблизилась к топ-10 в рейтинге WTA.

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