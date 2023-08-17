Назло конкурентам: «Челси» купил Кайседо за рекордные для АПЛ €134 млн, а ПСЖ увёл Дембеле у «Барселоны»

«Челси» выиграл борьбу у «Ливерпуля» за Мойсеса Кайседо и установил новый трансферный рекорд АПЛ, а «Пари Сен-Жермен» активировал опцию выкупа и переманил Усмана Дембеле из «Барселоны». «Интер» забрал у «Баварии» Яна Зоммера, не сумевшего стать достойной заменой Мануэлю Нойеру, а «Арсенал» приобрёл конкурента для Аарона Рамсдейла в лице Давида Райи. В свою очередь, «Милан» отдал «Аталанте» в аренду провалившего прошлый сезон Шарля Де Кетеларе, а Ренату Саншеш отправился в «Рому».

Мойзес Кайседо («Брайтон» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €134,6 млн.

За последний год лондонский клуб укрепился в качестве одного из самых безрассудных игроков на трансферном рынке. В прошлом сезоне синие суммарно потратили на новых футболистов около €600 млн, собрав у себя такое количество исполнителей, что те банально не умещались в раздевалке, и впоследствии были вынуждены провести масштабную чистку состава. Но когда многие фанаты поспешили похвалить Тодда Боули, он вновь принялся скупать всё подряд, не жалея на это средств. Очередным новичком стал Мойсес Кайседо, обошедшийся «Челси» в рекордные для АПЛ €134,6 млн.

С одной стороны, после ухода Н'Голо Канте «аристократы» нуждались в качественном опорнике и уже давно положили глаз на Кайседо. Однако проведение заочного аукциона с «Ливерпулем» взметнуло цену на полузащитника до невероятных высот. Несомненно, последние выступления Мойсеса подтверждают его высокий уровень, но на £115 млн он вряд ли тянет. Таким образом, практически повторилась история с Энцо Фернандесом, приобретённым зимой за неадекватные деньги.

И теперь руководству «Челси» предстоит ответить сразу на несколько вопросов. Например, что делать с купленными ранее Лесли Угочукву и Андреем Сантосом — прямыми конкурентами Кайседо по позиции? И кого продавать из действующих футболистов, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения финансового фейр-плей? Кому-то явно придётся покинуть «Стэмфорд Бридж», а постоянная смена обоймы — не лучшие условия для построения нового боеспособного коллектива, чем занимается Маурисио Почеттино.

Усман Дембеле («Барселона» ⇒ «Пари Сен-Жермен»)

Сумма трансфера: €50 млн.

Парижане, напротив, в последнее время демонстрируют чудеса рациональности. В ПСЖ прознали о наличии пункта с отступными в контракте Усмана Дембеле с «Барселоной» и выкупили его за €50 млн, при этом почти половина суммы досталась самому вингеру и его представителям. Изначально француз должен был получить €25 млн и какое-то время на этом настаивал, но впоследствии сине-гранатовым удалось выбить себе небольшой бонус. Правда, руководство и тренерский штаб это вряд ли утешило. Они хотели выручить за него гораздо больше, а Хави и вовсе не хотел отпускать, до последнего пытаясь отговорить нападающего от возвращения на родину.

Таким образом, второй крупный переход в карьере Дембеле вновь не обошёлся без скандала. В 2017-м он откровенно давил на боссов дортмундской «Боруссии» и бойкотировал тренировочный процесс ради трансфера в «Барселону», а на этот раз выпустил пару критических стрел уже по самой блаугране. По данным AS, он упрекнул клуб в отсутствии уверенности в его силах, а партнёрам заявил о нежелании выступать за команду, где на него постоянно сыплются оскорбления, а некоторые люди только и ждут, «чтобы отрубить ему голову».

Что касается «Пари Сен-Жермен», то говорить о дивидендах от покупки Дембеле пока рано. Большую часть своего пребывания в «Барселоне» тот выглядел довольно блёкло, а реанимировать карьеру смог лишь после прихода Хави. Кроме того, в плане склонности к травмам Усман до боли напоминает Неймара, регулярно оставлявшего коллектив в ключевые моменты сезона. Так, за шесть лет в Каталонии француз пропустил суммарно 784 дня из-за различных повреждений.

Микки ван де Вен («Вольфсбург» ⇒ «Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: €40 млн.

Продолжают укрепляться и «шпоры», до настоящего момента испытывавшие дефицит исполнителей в центре обороны. Давинсон Санчес вот-вот может покинуть Лондон, а Джафета Тангангу и Эшли Филлипса сложно назвать равноценной заменой Кристиану Ромеро и Эрика Дайеру. Поэтому из «Вольфсбурга» был выписан перспективный голландец Микки ван де Вен, чей дебют не заставил себя долго ждать. И хотя в первом туре «Тоттенхэм» пропустил дважды и поделил очки с «Брентфордом», выступление голландца оценили высоко. Портал FotMob поставил ему 8,0. Среди партнёров больше получили лишь Эмерсон Ройал и лучший игрок матча Джеймс Мэддисон — 8,3 и 8,8 соответственно.

Да, скоростным 193-сантиметрового ван де Вена не назовёшь. Однако он компенсирует это отличным выбором позиции, а также обладает хорошим первым пасом, позволяющим ему начинать атаки команды и помогать ей при розыгрыше. И Ангелос Постекоглу собирается использовать все его сильные стороны. В том же противостоянии с «Брентфордом» он 85 раз коснулся мяча и исполнил 71 передачу, причём 67 из них оказались точными. По этому показателю он уступил лишь Иву Биссуме и тому же Ройалу. И в будущем его влияние на игру лондонцев будет лишь увеличиваться.

Ян Зоммер («Бавария» ⇒ «Интер»)

Сумма трансфера: €6,75 млн.

В отличие от ван де Вена, швейцарский голкипер пошёл на понижение. Зимой тот был приглашён в «Баварию» подменять травмированного Мануэля Нойера, но справился с этой задачей не лучшим образом. И тем самым развеял витавший в сообществе миф о его готовности защищать ворота топ-клуба. В Мюнхене остались настолько недовольны вратарём, что решили расстаться с ним даже на фоне информации о проблемах немца с восстановлением. По информации Bild, тот по-прежнему не может вернуться к полноценным тренировкам и испытывает дискомфорт, даже когда бьёт по мячу здоровой ногой. А на поле рискует выйти не раньше 2024-го.

Но если в «Баварии» разочаровались в швейцарце, то в «Интере» решили сделать ставку на него. Летом действующих финалистов Лиги чемпионов покинули Андре Онана и Самир Ханданович, из-за чего на позиции голкипера образовалась дыра. И хотя впоследствии нерадзурри приобрели Эмиля Аудеро и Рафаэле Ди Дженнаро, именно Зоммер видится главным кандидатом на пост первого номера. По стилю он очень похож на камерунца и способен хотя бы на пару лет занять место в рамке. Конечно, если не начнёт ошибаться в фирменных передачах и пропускать необязательные голы, как во время пребывания в Мюнхене.

Давид Райя («Брентфорд» ⇒ «Арсенал»)

Сумма трансфера: аренда с опцией выкупа (€3 + €27 млн).

Нового стража ворот приобрели и «канониры», причём выиграли за него конкуренцию именно у «Баварии». Но в случае с приглашением Давида Райи возникают резонные вопросы. Всё же «Арсенал» уже имеет в составе сильного голкипера в лице Аарона Рамсдейла, который не только помог ему стать вторым в АПЛ в минувшем сезоне, но ещё и почти на три года моложе испанца.

Быть может, таким образом Микель Артета надеется поддерживать должный уровень мотивации Рамсдейла, временами допускающего непростительные ошибки в важных встречах. В условиях конкуренции тому придётся демонстрировать свой максимум на постоянке, ведь в противном случае он может оказаться в запасе. Тем более, что по статистике Райя не только не уступал ему в прошлом сезоне, а даже превосходил. По общему числу сейвов испанец и вовсе стал первым в топ-5 лигах (154), в то время как англичанин занял лишь 44-е место (94). Был он лучше и по проценту спасений (77,7 — 70,6).

Шарль де Кетеларе («Милан» ⇒ «Аталанта»)

Сумма трансфера: аренда с правом выкупа (€3 млн + €26 млн).

Судя по всему, в стане россонери уже успели поставить крест на перспективах бельгийского хавбека Шарля де Кетеларе. Год назад тот с помпой переходил в «Милан» из «Брюгге» и назывался в числе талантливейших атакующих футболистов планеты. Однако за весь сезон отметился лишь одной результативной передачей. И это при том, что провёл на поле почти 1500 минут во всех турнирах.

Несмотря на это, летом многие клубы хотели забрать де Кетеларе. По информации RMC Sport, в его услугах были заинтересованы «Астон Вилла», «Лейпциг», ПСВ и «Ланс», но тот перебрался в «Аталанту». Вопрос лишь в том, сумеет ли Джан Пьеро Гасперини не только встроить форварда в систему, но и вернуть ему уверенность в себе. На проблемы с этим в январе намекал легендарный Ариго Сакки, по словам которого Шарль «выходил на поле чуть ли не с видом лузера», выглядел сбитым с толку и напуганным». И если бельгиец не сумеет справиться с психологическими проблемами, то не заставит бергамасков активировать опцию выкупа и уже следующим летом вернётся в «Милан».

Ренату Саншеш («Пари Сен-Жермен» ⇒ «Рома»)

Сумма трансфера: аренда с опцией выкупа (€15 млн).

Продолжает укреплять свою среднюю линию финалист Лиги Европы, причём делает ставку на так называемых «сбитых лётчиков». Ещё в начале июля состав римлян пополнил закисший в «Лионе» Уссем Ауар, а с разницей в несколько дней его примеру последовали и двое хавбеков «Пари Сен-Жермен». В давший ему дорогу в большой европейский футбол клуб вернулся Леандро Паредес, а компанию ему составил Ренату Саншеш. И именно его трансфер вызывает наибольший интерес.

Пока карьера португальца развивается по синусоиде. После триумфального Евро-2016 тот перебрался в «Баварию», но не потянул, после чего здорово проявил себя в «Лилле», вместе с которым выиграл чемпионат Франции в сезоне-2020/21. Казалось бы, самое время вновь попробовать себя в сильном коллективе, однако Саншеш выбрал худший вариант из возможных и отправился в переполненный звёздами и не имеющий чёткой линии развития ПСЖ. И там не оказался практически не нужен Кристофу Галтье, отыграв суммарно 905 минут во всех первенствах. Да, во многом причиной тому стали травмы, но проблемы Ренату со здоровьем ни для кого не секрет.

И теперь хавбек попробует вновь опуститься на уровень ниже, чтобы потом постараться взлететь. Несмотря на колоссальный опыт выступлений, он по-прежнему молод и имеет огромный потенциал для развития. В августе ему исполнилось лишь 25 лет. И «Рома» кажется отличным местом для перерождения. У Жозе Моуриньо универсальный полузащитник наверняка будет пользоваться доверием. А если будет смотреться хорошо и проведёт определённое число матчей, то переедет в Вечный город на постоянной основе.