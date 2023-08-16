El Chiringuito: «Реал» откажется от идеи трансфера Мбаппе, если он подпишет контракт с ПСЖ

«Реал» может отказаться от идеи подписания контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб окончательно откажется от этой идеи, если Мбаппе подпишет новый договор с ПСЖ.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее появилась информация, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году.