Романо: Райя согласовал условия контракта с «Арсеналом»
27-летний испанец уже согласовал с «канонирами» условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €30 млн.
В сезоне-2022/23 испанский вратарь провёл 38 матчей в Английской премьер-лиге и сыграл 11 игр на ноль.
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