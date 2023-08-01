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Романо: Райя согласовал условия контракта с «Арсеналом»

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Вратарь «Брентфорда» Давид Райя близок к переходу в «Арсенал».

27-летний испанец уже согласовал с «канонирами» условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо. 

Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €30 млн. 

В сезоне-2022/23 испанский вратарь провёл 38 матчей в Английской премьер-лиге и сыграл 11 игр на ноль.

Ранее французский хавбек Лесли Угочукву перешёл из французского «Ренна» в «Челси».

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