Французский хавбек Лесли Угочукву перешёл из французского «Ренна» в «Челси».

Соглашение с игроком рассчитано на семь лет с возможностью продления ещё на один год, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Всего за «Реннан» футболист принял участие в 60 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €9 млн.

Ранее сообщалось, что над сделкой по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбур» работает Рафаэла Пимента, агент Эрлинга Холанда.