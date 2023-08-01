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«Чемпионат»: трансфер Захаряна в «Страсбур» курирует агент Холанда

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Над сделкой по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбур» работает Рафаэла Пимента, агент Эрлинга Холанда.
«Чемпионат»: трансфер Захаряна в «Страсбур» курирует агент Холанда
  • РИА Новости

Владельцы «Челси» приобрели «Страсбур», и он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси», поэтому Пимента работает в интересах лондонского клуба, приводит слова источника «Чемпионат».

31 июля появилась информация, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснил, почему сорвался переход Захаряна в итальянский клуб.

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