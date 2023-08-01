«Чемпионат»: трансфер Захаряна в «Страсбур» курирует агент Холанда
- РИА Новости
Владельцы «Челси» приобрели «Страсбур», и он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси», поэтому Пимента работает в интересах лондонского клуба, приводит слова источника «Чемпионат».
31 июля появилась информация, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался.
Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснил, почему сорвался переход Захаряна в итальянский клуб.