Критика сэндвичей, визит кота на пресс-конференцию и перемены в сборной Испании: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Шеф-повар бразильского стадиона «Минейрао» Соня Мария да Коста раскритиковала сэндвичи, которые предлагаются фанатам на аренах мундиаля в Катаре. Любители животных прочат сборной Бразилии «кошачье проклятье» после того, как сотрудник команды жёстко обошёлся с пушистым посетителем пресс-конференции. В сборной Нидерландов настроены отомстить Аргентине за поражение в плей-офф ЧМ-2014, а голкипер Андрис Нопперт персонально готовится отразить пенальти в исполнении Лионеля Месси. В Германии увидели причины провала сборной во внутренних разногласиях, а также «отпускной» атмосфере во время группового этапа. Между тем, Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, его заменил наставник «молодёжки» Луис де ла Фуэнте.

Катар недосчитался болельщиков

Традиционно в страну проведения чемпионата мира съезжаются фанаты со всего земного шара. Некоторые из них даже не ходят на стадионы, а проводят время в фан-зонах и просто наслаждаются атмосферой.

Множество гостей приехали и в Катар на ЧМ-2022, однако их количество всё же оказалось значительно меньше, чем ожидали организаторы турнира. По сообщению Reuters, за первые 17 дней мундиаля страну посетили около 766 тыс.человек, однако более половины из них уже уехали. При этом власти рассчитывали, что общее количество гостей составит порядка 1,2 млн человек. Новой волны туристов в Катаре уже не ожидают, ведь до конца чемпионата осталось всего восемь игр.

Вероятно, на посещаемость повлиял тот факт, что ЧМ-2022 стал одним из самых дорогих в истории по стоимости проживания и билетов. Кроме того, многие недовольны запретом на продажу алкоголя.

А вот шеф-повар бразильского стадиона «Минейрао» Соня Мария да Коста нашла ещё один повод для критики — еда на аренах мундиаля. В частности, ей совсем не понравилось то, как выглядит сэндвич, предлагаемый фанатам примерно за 60 реалов (720 руб).

«На этом сэндвиче должен быть хотя бы один зеленый лист, иначе он выглядит уродливым. Его нужно довести до ума, чтобы он был хотя бы красивым, потому что он очень дорогой. Нужно мясо получше, салат, помидоры. Им стоит делать хлеб с большей заботой и любовью. Этот выглядит так, будто его сделали мотыгой», — заявила да Коста.

А между тем в Дохе уже начали разбирать «Стэдиум 974», построенный из соответствующего количества грузовых контейнеров. При этом к нему прибыла не только строительная техника, но и множество фанатов. Они специально приезжают, чтобы успеть сфотографироваться на фоне уникальной арены.

Кот и Бразилия

Огромный резонанс вызвало грубое обращение пресс-атташе сборной Бразилии с местным котом, который каким-то образом оказался на столе во время пресс-конференции Винисиуса. Несмотря на то, что сам футболист лишь рассмеялся при виде незваного гостя, сотрудник команды взял животное за шкирку и сбросил на пол. Это вызвало возмущение присутствовавших, а также множества людей по всему миру, которые увидели видеозапись. Некоторые пользователи сети даже заявили, что после увиденного больше не желают «селесао» победы на турнире. По их мнению, бразильцев должно настигнуть «кошачье проклятье».

Кот, впрочем, совсем недолго расстраивался из-за такого обращения. После инцидента он спокойно подходил к людям, мурлыкал и позволял себя гладить.

Винисиус, как и многие журналисты, был несколько удивлён произошедшим, но вслух ничего не сказал. Он продолжил отвечать на вопросы, и, в том числе, выразил своё отношение к критике бразильских танцев в качестве празднования забитых мячей.

«Гол — самый важный момент в футболе, и радуемся ему не только мы, а целая страна. У нас остаётся ещё много вариантов празднования, и я надеюсь, что мы продолжим танцевать и играть хорошо — и в этом ритме выйдем в финал. Люди часто недовольны, когда видят радость других. А бразильцы всегда счастливы, что задевает многих. Я надеюсь, что мы продолжим радоваться, потому что за нас гораздо больше людей, чем против нас», — подчеркнул футболист «Реала».

Также он назвал сбывшейся мечтой возможность играть в одной команде с Неймаром. По словам Винисиуса, он следил за карьерой соотечественника с самого её начала.

«Он всегда был моим главным кумиром. И я хотел делать на поле то же, что и он. Со временем Неймар стал моим другом, а сегодня он мне как брат, который даёт много советов. Перед каждой игрой он снимает всё давление с меня и других молодых игроков: Рафиньи, Пакета, Ришарлисона... Он берёт его на себя. Важно следовать его пути, потому что он близок к рекорду Пеле по голам. И, даст Бог, принесёт нам шестой Кубок мира», — заявил бразилец.

Именно Бразилию назвали главным претендентом на трофей эксперты The Guardian. Далее в их списке расположились Франция, Португалия и Англия. Аргентина и Нидерланды заняли пятую и шестую строчку рейтинга соответственно, а замкнули его Марокко и Хорватия.

«Конец тики-таки»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике был отправлен в отставку после поражения в 1/8 финала ЧМ от Марокко. Как сообщили в Королевской испанской футбольной федерации, национальная команда возьмёт новый курс в развитии.

«Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей федерации, которая навсегда останется его домом», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Новым наставником «фурии рохи» станет 61-летний Луис де ла Фуэнте, который ранее возглавлял молодёжную команду до 21 года. Под его руководством футболисты в минувшем году стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио, уступив в финале бразильцам 0:1. Сообщается, что специалист будет представлен публике в понедельник, 12 декабря, после того, как совет директоров федерации официально утвердит его кандидатуру.

Между тем, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о выступлении испанцев в Катаре. По его мнению, тотальное владение мячом, если оно не сопровождается скоростью, непродуктивно. Подопечные Энрике контролировали мяч 87% времени матча, но так и не смогли распечатать ворота противника.

«На этом турнире мы увидели конец тики-таки. Такая игра может работать в определённых случаях и в некоторых контекстах, но не может стать системной. Фигура центрального нападающего принципиальна», — цитирует Капелло Sport24 со ссылкой на AS.

Нидерланды жаждут мести

Сборные Аргентины и Нидерландов вовсю готовятся к четвертьфинальному матчу. Для подопечных Луи ван Гала эта встреча носит особенно принципиальный характер, ведь именно южноамериканцы не пропустили «оранжевых» в финал чемпионата мира 2014 года. Тогда Аргентина выиграла в серии пенальти.

Ван Гал, комментируя предстоящий матч, отметил, что для него не стал сюрпризом подбор команд, вышедших во вторую стадию плей-офф.

«В принципе, все четвертьфиналисты — это, конечно, топовые сборные. Всё это не так уж странно — я предсказал их все. Существует также разница между ведущими сборными. Германия и Бельгия — тоже топовые команды, но не на этом чемпионате мира. Мы уже в четвертьфинале. Аргентина — сборная, которая в прошлый раз выбила нас с турнира по пенальти. Нужно вернуть долг», — подчеркнул ван Гал.

В свою очередь голкипер сборной Андрис Нопперт заявил, что не боится встречи с лидером аргентинцев Лионелем Месси и готов отбить пенальти в его исполнении, если такой удар будет назначен.

«Он тоже может ошибаться, мы видели это на старте турнира. Он всегда бьёт одной и той же ногой. Он такой же, как и мы. Он человек. А ещё у нас лучшие защитники. Меня не беспокоит предстоящий матч. Моя цель — выиграть трофей. Мы будем бороться за это», — подчеркнул футболист.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони поделился, что его подопечные и на этот раз серьёзно готовятся к возможной серии пенальти и всегда остаются после тренировки для отработки ударов.

«Но когда ты подходишь к мячу после игры — это лотерея. Любая из восьми команд, оставшихся в гонке, заслуживает того, чтобы выйти в финал. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Тем временем Месси вместе с другими игроками команды принял участие в стриме бывшего нападающего Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Ваши победы в том числе и для меня. Мне очень тяжело, но мне действительно нравится наблюдать за тем, как вы играете, тем, какое единство вы демонстрируете. Я чувствую, что я с вами. Я очень рад, что всё хорошо», — признался Агуэро во время трансляции.

Месси в свою очередь признался, что в команде скучают по Серхио. Два нападающих долгие годы жили вместе в одной комнате в расположении сборной, однако в этом году Лео остался без соседа.

Распри в бундестим

В Германии тяжело восприняли вылет национальной команды с чемпионата мира ещё до стадии плей-офф. Эксперты и болельщики продолжают искать причины и закономерности, которые привели к плачевному исходу, и одной из версий стало отсутствие сплочённости и взаимопонимания. Как пишет Bild, бундестим во время турнира раскололась на два лагеря. В один из них входили игроки мюнхенской «Баварии», во второй — все остальные футболисты. По слухам, Ханс-Дитер Флик с особым подобострастием относился к первой группе и так и не смог наладить диалог со второй.

Разногласия начались ещё перед матчем 1-го тура группового этапа с Японией. Как известно, ФИФА запретила капитанам команды выходить на поле с повязками One Love под угрозой получения жёлтой карточки, и некоторыми игроками это было воспринято слишком болезненно. Мануэль Нойер и Леон Горетцка придумали прикрыть ладонями рты на предматчевом фото в знак протеста, но остальные футболисты не хотели в этом участвовать.

Обстановка ещё больше накалилась после того, как Флик в той игре заменил Илкая Гюндогана на Горетцку. Это решение тренера не оценил не только хавбек «Манчестер Сити», но и другие члены сборной. Многие игроки, не попадавшие в стартовый состав, якобы были недовольны тренером и злились на партнёров, которые получали больше игрового времени. Всё это негативно сказывалось на атмосфере в команде.

Кроме того, по данным СМИ, не лучшим образом на концентрации футболистов сказалось и разрешение на свободное общение с семьями. Так, в отеле сборной нередко бывали жёны и дети спортсменов, что создавало настроение отпуска, но не серьёзного соревнования.