В DFB считают, что причиной провала Германии на ЧМ могла послужить дисциплина в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик разрешал футболистам ночевать в отелях со своими семьями на чемпионате мира в Катаре.

Сотрудники Немецкого футбольного союза (DFB) были удивлены, увидев фотографии игроков в отелях, где они купались с детьми в бассейне и проводили время с жёнами, сообщает Bild. Из-за этого в команде царила атмосфера отпуска, а не соревнований.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее сообщалось, что в сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошёл конфликт.