В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошёл конфликт

Стало известно, что выступление сборной Германии на чемпионате мира в Катаре сопровождалось внутренними разногласиями в команде.

По информации Sport Bild, немецкие игроки обвинили главного тренера Ханс-Дитера Флика в особом отношении к футболистам «Баварии». Отмечается, что многие игроки не хотели принимать участие в таких политических акциях, как прикрывание ртов для фотографии.

По сообщениям издания, Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были в ярости, что провели все игры в запасе.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее сообщалось, что Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.