Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть свой пост в ближайшее время.

По информации Spox, специалист удивился уходу Оливера Бирхоффа с должности менеджера национальной команды. Отмечается, что после этого Флик задумался о своей отставке.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее Флик высказался об отставке Бирхоффа с поста менеджера сборной Германии.