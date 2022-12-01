Флик — об отставке Бирхоффа: будет очень сложно заполнить пустоту, которую он оставил

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался об отставке Оливера Бирхоффа с поста менеджера национальной команды.

«Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии», — приводит слова Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

6 декабря стало известно, что DFB уволил Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник является одним из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии.