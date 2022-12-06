Рангник — один из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии
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Как сообщает Bayern & Germany, Немецкий футбольный союз рассматривает четырёх кандидатов на пост генерального менеджера национальной команды. На должность претендуют Лотар Маттеус, Фреди Бобич, Маттиас Заммер и Ральф Рангник.
6 декабря стало известно, что Немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.
Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».
Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вылете Германии с ЧМ-2022 после группового этапа.