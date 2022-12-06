Рангник — один из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник является одним из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии.

Как сообщает Bayern & Germany, Немецкий футбольный союз рассматривает четырёх кандидатов на пост генерального менеджера национальной команды. На должность претендуют Лотар Маттеус, Фреди Бобич, Маттиас Заммер и Ральф Рангник.

6 декабря стало известно, что Немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вылете Германии с ЧМ-2022 после группового этапа.