Месси: удивительно, что Германия снова вылетела на групповом этапе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вылете команды Германии с чемпионата мира в Катаре после группового этапа.

«Это удивило меня, потому что у них было много важных игроков, молодая команда и потому что Германия всегда одна из лучших. Удивительно, что они снова выбыли на групповом этапе», — цитирует Месси Ole.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в группе E и вылетела с турнира. В 2018 году немецкие футболисты также не смогли преодолеть групповую стадию.

На чемпионате мира — 2014 команда Германии стала победителем турнира, обыграв в финале Аргентину (1:0).

Ранее Лионель Месси высказался об уровне команд на чемпионате мира в Катаре.