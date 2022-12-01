Месси: ЧМ-2022 показывает, что громкое имя сборной больше не имеет значения

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об уровне команд на чемпионате мира в Катаре.

«Турнир показывает, насколько все команды стали равны друг другу. Громкое имя сборной больше не имеет значения. С каждым разом уровень всё более и более выравнивается», — цитирует Месси Ole.

Напомним, что сборная Аргентины в первом раунде плей-офф обыграла команду Австралии со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони сыграют в четвертьфинале турнира с Нидерландами.

Ранее Садио Мане высказался о выступлении своей сборной на ЧМ-2022.