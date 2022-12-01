Капелло — о вылете сборной Испании с ЧМ-2022: это конец тики-таки

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира в Катаре.

«На этом турнире мы увидели конец тики-таки. Такая игра может работать в определённых случаях и в некоторых контекстах, но не может стать системной. Фигура центрального нападающего принципиальна», — цитирует Капелло AS.

Напомним, что сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.