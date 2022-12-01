Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Сборная Испании объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.

Энрике возглавлял команду с 2019 года.

Напомним, что сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее сообщалось, что Дани Ольмо высказался о поражении от Марокко и вылете национальной команды с ЧМ-2022.