Ольмо — о вылете Испании с ЧМ-2022: мы поднимемся и будем совершенствоваться

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о поражении от Марокко и вылете национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Очень тяжело, но жизнь продолжается. Мы поднимемся, будем совершенствоваться и двигаться вперёд», — написал Ольмо в социальных сетях.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее в Испании ожидают, что Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной.