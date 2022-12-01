Marca: в Испании ожидают, что Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной

Главный тренер сборной Испании может быть отправлен в отставку.

Королевская испанская футбольная федерация ожидает, что Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной Испании, сообщает Marca.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее Энрике ответил на вопрос о своём будущем после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022.