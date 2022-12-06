Энрике: работал бы в сборной Испании всю жизнь, учитывая ту любовь, что я получал от руководства

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о своём будущем после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022.

«У сборной есть время до следующих матчей. Мой контракт истёк. Мне здесь очень хорошо. Если бы это зависело от меня, то я бы работал здесь всю жизнь, учитывая ту любовь, что я получал от руководства», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее сообщалось, что Испания в матче с Марокко нанесла лишь один удар в створ за 120 минут.