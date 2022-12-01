Испания в матче с Марокко нанесла лишь один удар в створ за 120 минут

Футболисты сборной Испании установили антирекорд в матче с командой Марокко в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

На 55-й минуте игры Дани Ольмо со штрафной пробил в створ ворот. Таким образом, команда нанесла лишь один удар в створ за 120 минут — их антирекорд в матче мундиаля с 1966 года.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Ранее сообщалось, что футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.