Футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией

Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

После финального свистка игроки Марокко поклонились болельщикам. Таким образом, марокканцы впервые в истории вышли в четвертьфинал мундиаля.

Ранее сообщалось, что Испания во второй раз подряд вылетела в 1/8 ЧМ.