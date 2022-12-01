Футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией
Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.
Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.
После финального свистка игроки Марокко поклонились болельщикам. Таким образом, марокканцы впервые в истории вышли в четвертьфинал мундиаля.
Ранее сообщалось, что Испания во второй раз подряд вылетела в 1/8 ЧМ.